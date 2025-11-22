Cada vez que las personas disfrutan de la cultura, valoran la libertad y aceptan las diferencias. Allá donde florece un paisaje cultural diverso, el populismo y el extremismo se ven privados de su caldo de cultivo. Porque los artistas europeos son la voz más fuerte ... de la democracia. Por eso presentamos la Brújula de la Cultura para Europa, que reafirma una convicción: la cultura es la primera línea de defensa de Europa.

Pero, lamentablemente, de toda Europa siguen llegando noticias alarmantes: desde interferencias indebidas que afectan la independencia de las instituciones culturales, al uso de las —así llamadas— leyes de «moralidad», hasta la censura o intimidación de artistas e, incluso, la autocensura.

Estos incidentes deben ser firmemente condenados y son un claro llamamiento a la acción.

Por este motivo, la Comisión Europea empezará a publicar periódicamente un «Informe sobre el estado de la cultura en la UE». Este informe proporcionará información sobre el panorama cultural europeo, evaluando los avances en el desarrollo del ecosistema cultural y creativo, haciendo especial hincapié en la libertad artística. También estableceremos un diálogo estructurado de la UE con las partes interesadas de los sectores cultural y creativo para debatir el Informe sobre el estado de la cultura y los avances en el cumplimiento de las orientaciones clave de la Brújula de la Cultura. Y con el fin de disponer de un informe basado en datos contrastados, crearemos un «Centro de datos culturales de la UE» para recopilar y analizar datos culturales, hacer un seguimiento de las tendencias y poner en común las mejores prácticas. Porque lo sabemos: lo que se mide, se mejora.

Robert Schuman, uno de los padres fundadores de nuestra Unión Europea, en su obra 'Pour l'Europe' escribió hace ya décadas: «Europa, antes de convertirse en una alianza militar o en una entidad económica, debe ser una comunidad cultural en el sentido más elevado del término».

En 2025, 75 años después de la Declaración Schuman, creo firmemente que es hora de convertir la visión de Schuman en una realidad y poner la cultura en el centro mismo de la formulación de las políticas de la UE.

La Brújula de la Cultura para Europa cumple la visión de Schuman y se basa en una idea clara: «Europa por la cultura y la cultura por Europa». Apunta hacia cuatro direcciones clave, conectando la cultura con el futuro de Europa. La primera dirección clave se centra en los valores europeos y los derechos culturales, para que la cultura cree e inspire sin fronteras. La segunda dirección gira en torno al empoderamiento de los artistas y los profesionales de la cultura, para que la cultura en Europa beneficie a sus artistas y apoye a las personas. La tercera dirección busca que la cultura y el patrimonio cultural sean más competitivos, resilientes y cohesionados, capacitando a los distintos sectores para aprovechar su potencial como motor de innovación. La cuarta dirección muestra el camino a seguir en la defensa de las relaciones y asociaciones culturales internacionales, porque la cultura conecta países, continentes y personas.

La Brújula de la Cultura nos muestra lo que mantiene a Europa humana. Desde actores hasta arquitectos, pasando por músicos, conservadores de museos, bibliotecarios, hasta editores de libros: las personas crean cultura. Sin ellos, no hay arte, ni cultura. Son la columna vertebral de los sectores culturales europeos y son ellos quienes generan alrededor de 199.000 millones de euros de valor añadido en nuestras economías europeas. Casi ocho millones de personas contribuyen a este sector, que representa alrededor del 4 % de la mano de obra total de la UE. Para poner esto en perspectiva, es casi el mismo número que el de trabajadores a tiempo completo en el sector agrícola.

Sin embargo, en estos momentos el sector cultural se enfrenta a dificultades, y casi la mitad de los profesionales de la cultura afirman sufrir malas condiciones laborales. Además, más de dos tercios de los artistas y profesionales de la cultura encuestados recientemente confesaron que necesitan tener más de un trabajo para llegar a fin de mes.

Esto no puede seguir así

Esta es la razón por la que en la Brújula de la Cultura también propongo un Estatuto de los Artistas de la UE, en el que se podrán esbozar principios, orientaciones y compromisos fundamentales para unas condiciones de trabajo justas en estos sectores, y para aumentar el cumplimiento y la rendición de cuentas, en particular por parte de los beneficiarios de la financiación de la UE en ámbito cultural. La cultura debe pagar el alquiler, porque los aplausos, por sí solos, no bastan. Quienes contribuyen a la riqueza cultural de Europa merecen dignidad.

Por último, los artistas y profesionales de la cultura de toda Europa son los que crean un sentimiento de pertenencia e identidad europeas compartidas: nueve de cada diez ciudadanos europeos afirman que la cultura y el patrimonio cultural son fundamentales para sentirse más europeos. Por lo tanto, yo lo tengo claro: cuando la cultura gana, Europa gana.