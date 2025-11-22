Suscríbete a
La primera línea de defensa de Europa

Robert Schuman, uno de los padres fundadores de nuestra Unión Europea y su actual comisario de Cultura, escribió hace ya décadas en su obra 'Pour l'Europe': «Europa, antes de convertirse en una alianza militar o en una entidad económica, debe ser una comunidad cultural en el sentido más elevado del término»

Banderas de la Unión Europea
Glenn Micallef

Cada vez que las personas disfrutan de la cultura, valoran la libertad y aceptan las diferencias. Allá donde florece un paisaje cultural diverso, el populismo y el extremismo se ven privados de su caldo de cultivo. Porque los artistas europeos son la voz más fuerte ... de la democracia. Por eso presentamos la Brújula de la Cultura para Europa, que reafirma una convicción: la cultura es la primera línea de defensa de Europa.

