Suscríbete a
ABC Cultural

Gastronomía, mitologías y genios: los encantos patrios que fascinan a los franceses

De Victor Hugo a Dalí, de Picasso a la Alhambra: un recorrido por la España que Francia no deja de redescubrir

Las alas del Moulin Rouge vuelven a girar en el París la nuit

Picasso, malagueño antes que francés
Picasso, malagueño antes que francés Francis Silva
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Franceses e ingleses, ingleses y franceses, se disputan desde hace décadas el liderazgo a la presencia turística en España. Norteamericanos y asiáticos han comenzado a visitar y competir por ese puesto de honor en el descubrimiento de los encantos españoles.

Frédéric Loisseau, especialista en ... migraciones europeas, me explica de este modo las profundas raíces históricas de esa realidad: «Los dos últimos años, los turistas ingleses fueron los más numerosos en visitar España, seguidos de los franceses. Pero, durante las últimas décadas, los franceses han estado siempre a la cabeza, primeros o segundos. Hay razones culturales profundas que explican esa realidad».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París.

Juan Pedro Quiñonero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app