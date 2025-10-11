Un galerista restituye una obra virreinal expoliada a una iglesia de Colombia

El galerista argentino Gonzalo Eguiguren restituirá de manera voluntaria a la iglesia de San Ignacio de Bogotá, en Colombia, una pintura virreinal del maestro Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. La obra, titulada 'Santa Eulalia', fue sustraída del retablo de las reliquias de ... la iglesia en los años ochenta. «Es un acto de reparación moral e histórica, asegura Eguiguren, que había adquirido el cuadro en una subasta. La entrega tendrá lugar el próximo 23 de octubre en Madrid, en un acto que contará con la presencia del rector del templo jesuita, el padre Santiago Tobón Grajales.

La historia comenzó en una subasta de Uruguay. Allí, Eguiguren pagó unos 5.000 euros por una pequeña pintura sobre tabla que le llamó la atención por su calidad. «Sabía que era importante, pero no conocía su origen», explica. «La importé a España y encargué un estudio al historiador Adrián Contreras-Guerrero». El investigador, especialista en arte virreinal colombiano, identificó la tabla como una de las piezas del retablo mayor de la iglesia bogotana, visible todavía en fotografías publicadas en 1986 en la 'Historia del arte colombiano'. La obra ocupaba la quinta posición desde la izquierda en la fila inferior.

El expolio se produjo poco después de la publicación de este libro, cuando el patrimonio eclesiástico colombiano sufrió una oleada de robos y desmantelamientos. «Cuando Adrián me lo confirmó, entendí que no podía presentar esta obra», dice Eguiguren. Contactó entonces con la abogada Laura Sánchez Gaona para gestionar la restitución. «Ha sido un proceso rápido: me puse en contacto con el rector de la iglesia y se ha resuelto en tres meses, sin expedientes administrativos ni políticos que esperan el momento oportuno», comenta la fundadora del despacho Calíope Art Law.

El papel del Ministerio de Cultura se ha limitado a autorizar el permiso de exportación. Conviene recordar que el ministro Urtasun, en línea con el mandato de la ley de Memoria Democrática, se ha comprometido a restituir las obras expoliadas a partir de 1936, aunque el proceso avanza con lentitud. Sánchez Gaona ya logró que Cultura restituyera a los herederos de un alcalde del Madrid republicano siete cuadros tras dos años de trámites. El ministerio ha recibido al menos diez solicitudes de devolución, mientras que Defensa y Turismo admiten tener obras incautadas aún sin resolver.

Noticia Relacionada Siete cuadros incautados por el franquismo vuelven, 87 años después, a manos de sus dueños Jaime G. Mora Urtasun preside el acto de entrega de las obras que los herederos de Pedro Rico, alcalde de Madrid en la República, reclamaban desde hacía dos años

El autor de la obra que regresará a Colombia es Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (1638-1711), figura central del barroco colombiano. Nacido en Bogotá, se formó en el taller de los Figueroa y nunca salió del virreinato. Pintó más de quinientas obras para dominicos y jesuitas, entre ellas los ciclos eucarísticos de la Capilla del Sagrario y el Retablo de las Reliquias de San Ignacio. Humboldt lo describió como el único pintor histórico de Sudamérica comparable «con los discípulos de Mengs».

Su estilo combina la herencia española con una delicadeza mestiza. En la 'Santa Eulalia' devuelta por Eguiguren, la santa mira al cielo, sin atributos reconocibles. Solo su nombre, inscrito en la parte superior, permite reconocerla. Formaba parte del conjunto inferior del retablo, junto a representaciones de Santa Bárbara, San Vicente o San Francisco Javier. El formato octogonal era característico del taller de Vásquez. De las diecinueve pinturas originales, varias desaparecieron.

La restitución se ha realizado sin contraprestación económica. Eguiguren compró la pieza por unos 6.000 euros, invirtió 3.000 en su restauración y cerca de 2.000 en estudios y transporte. «Yo iba a pedir por ella 130.000 euros en el mercado», asegura el galerista. «Para mí representa una pérdida, pero era mucho más importante hacer las cosas bien y, sobre todo, tratar de sentar ejemplo al resto del anticuariado». Sánchez Gaona subraya el empeño de su cliente: «Jurídicamente podría haber defendido su propiedad; la adquirió de buena fe, en una subasta pública no impugnada».

El acto de entrega tendrá lugar en la Galería Gonzalo Eguiguren, donde en la actualidad se expone 'Las Artes del Galeón de Manila: Seda, laca y enconchado', sobre los intercambios culturales entre Asia, América y Europa. «Es un ejemplo de cómo, desde el sector privado, no solo se colabora en las restituciones, sino que se facilita que ocurran con más rapidez», destaca la abogada Sánchez Gaona. Cuarenta años después, la tabla de 'Santa Eulalia' regresará a Colombia con su documentación y acta de entrega firmada por ambas partes.