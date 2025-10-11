Un galerista restituye una obra virreinal expoliada a una iglesia de Colombia

Suscríbete a
ABC Cultural
Vídeo de la declaración
Gonzalo Eguiguren devuelve una pintura virreinal sustraída en los años ochenta a la iglesia de San Ignacio de Bogotá

'Santa Eulalia', de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos ABC
Madrid

El galerista argentino Gonzalo Eguiguren restituirá de manera voluntaria a la iglesia de San Ignacio de Bogotá, en Colombia, una pintura virreinal del maestro Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. La obra, titulada 'Santa Eulalia', fue sustraída del retablo de las reliquias de ... la iglesia en los años ochenta. «Es un acto de reparación moral e histórica, asegura Eguiguren, que había adquirido el cuadro en una subasta. La entrega tendrá lugar el próximo 23 de octubre en Madrid, en un acto que contará con la presencia del rector del templo jesuita, el padre Santiago Tobón Grajales.

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Máster ABC

