Gaitas y corrillos en el Reconquista, a escasas horas del inicio de los Princesa de Asturias

La Familia Real recibe a los premiados en audiencia mientras la Reina Sofía llega a Oviedo

Una mirada para Brahms y Dvořák bajo la mirada de la Familia Real en Oviedo

La Familia Real recibe a los Premiados Princesa de Asturias 2025
La Familia Real recibe a los Premiados Princesa de Asturias 2025
Angie Calero

Angie Calero

Enviada especial a Oviedo

Frente al hotel Reconquista de Oviedo, mucho antes de que los miembros de la Real Banda de Gaitas tomaran posiciones para dar la bienvenida a autoridades y premiados de los Princesa de Asturias, decenas de curiosos ya se arremolinaban tras las vallas del primer ... cordón de seguridad. En este emblemático alojamiento, convertido cada año en el epicentro de la cita asturiana, descansan desde la tarde de ayer los Reyes junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

