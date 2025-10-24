Gaitas y corrillos en el Reconquista, a escasas horas del inicio de los Princesa de Asturias

Frente al hotel Reconquista de Oviedo, mucho antes de que los miembros de la Real Banda de Gaitas tomaran posiciones para dar la bienvenida a autoridades y premiados de los Princesa de Asturias, decenas de curiosos ya se arremolinaban tras las vallas del primer ... cordón de seguridad. En este emblemático alojamiento, convertido cada año en el epicentro de la cita asturiana, descansan desde la tarde de ayer los Reyes junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

La Familia Real al completo presidirá esta tarde, en el Teatro Campoamor, la solemne ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que correrá a cargo del Rey y de la Heredera de la Corona.

Este año los galardones distinguen al pensador alemán Byung-Chul Han, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; el escritor Eduardo Mendoza, premio Princesa de Asturias de las Letras; al sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales; a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, premio Princesa de Asturias de las Artes; la tenista Serena Williams, premio Princesa de Asturias de los Deportes; el Museo Nacional de Antropología de México, premio Princesa de Asturias de la Concordia; a la genetista estadounidense Mary-Claire King, premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; y al economista y político italiano Mario Draghi, premio Princesa de Asturias Cooperación Internacional.

A lo largo de esta mañana, en el Reconquista, los Reyes y sus hijas han mantenido un encuentro con los premiados, donde les han entregado un insignia en recuerdo. Graciela Iturbide ha intentado ponérsela y Serena Williams ha ido acompañada por una de sus hermanas. Todos han echado de menos Mary-Claire King, quien se encontraba indispuesta y se ha quedado descansando para intentar poder asistir esta tarde a los premios.

La Familia Real también ha estado con los presidentes de los jurados de los Premios Princesa de Asturias, miembros de los patronatos Princesa de Asturias, Fundación y patronos eméritos y galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025.

Mientras tanto, el lobby del Reconquista ha vivido una mañana de incesante actividad. En el patio central, entre saludos, entrevistas y flashes, se han ido sucediendo las apariciones de los galardonados, atendiendo a los medios antes de la gran cita. Son los protagonistas de unos premios que no solo representan la máxima distinción cultural y científica del país, sino también uno de los mayores escaparates internacionales de España.

Poco después de las doce y media, el sonido de las gaitas volvió a sonar. Quienes esperaban a las puertas del hotel rompieron en aplausos para recibir a la Reina Sofía, quien ha sido recibida en la puerta del Reconquista por el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino. Feliz y contenta por estar un año más en Oviedo, entró en el hotel con ganas de volver a vivir una nueva edición de los premios Princesa de Asturias. G