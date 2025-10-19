De 'Los Futbolísimos' a 'El círculo', Roberto Santiago aborda el acoso escolar inspirado en casos reales

Roberto Santiago se encomendaba al León Cobarde de 'El mago de Oz' durante todo el tiempo que ha estado escribiendo 'El círculo' (Destino Infantil&Juvenil). En su último libro, el autor de uno de los fenómenos superventas de la literatura infantil en nuestro país, ... 'Los Futbolísimos', se adentra en un territorio menos habitual para él: la narrativa juvenil.

Como en el clásico de Frank Baum, la valentía se convierte en el motor de una historia que hunde sus raíces en una experiencia personal de acoso escolar presenciada en su adolescencia.

«Es el núcleo de lo que quiero contar en el libro. Ser valiente no es dejar de tener miedo; es reconocer que lo tienes. Empezar a decirte a ti mismo: 'Sí, tengo miedo, ¿qué pasa? Y si lo puedes decir en voz alta, muchísimo mejor. Ese es el mayor gesto de valentía que yo entiendo en casi cualquier situación de la vida», explica a ABC el escritor.

Santiago le pedía a 'El mago de Oz' que le iluminara frente al doble desafío al que se enfrentaba con 'El círculo': escribir para los nada fáciles lectores adolescentes, y hacerlo desde su propia experiencia. Quería exorcizar el sentimiento de impotencia frente al episodio de acoso escolar que inspiró la novela. Cuando cursaba 1º de BUP -equivalente hoy a 3º de la ESO- vio cómo colgaban boca abajo desde la ventana del aula a un compañero que estaba siendo víctima de constantes humillaciones. «Fui testigo, como muchos otros de mi clase. Pero confieso que no me atreví a impedirlo, no intenté parar a los acosadores. El miedo me paralizó», detalla.

Ese momento horrible se desbloqueó en su mente cuando Anna Casals, directora literaria de Destino Infantil&Juvenil, le propuso escribir para adolescentes y aledaños, ya que en esa franja se mueven ahora muchos de los lectores que comenzaron con sus historias infantiles.

«También me dijo que creía que, con mi sensibilidad, debería tocar el tema del acoso escolar. Por suerte, recibo muchas propuestas de las editoriales, muchas. Pero solo sigo adelante con aquellas que resuenan dentro de mí. Si la historia no me remueve a nivel personal, no hay nada que hacer. En esta ocasión, además de recordar lo vivido cuando estaba en el instituto, es un tema que, por desgracia, es muy habitual. Todos los días estamos viendo casos de 'bullying' terribles». La actualidad le da la razón con noticias recientes como la del presunto caso de acoso escolar que investiga la Junta de Andalucía tras el suicidio de una niña de 14 años en Sevilla. sigue siendo una herida abierta.

Pez fuera del agua

El presenciado por Santiago inaugura 'El círculo'. Vuelca su experiencia como dramaturgo (ha escrito las adaptaciones de 'Ocho apellidos vascos' o 'El otro lado de la cama'), guionista y director de cine ('El club de los suicidas', 'El penalti más largo del mundo') para conseguir un resultado muy visual, una escena impactante. Engancha desde el primer momento en buena medida también por la perspectiva desde la que lo narra. Uve presencia el episodio cuando está a punto de poner un pie en el instituto Hemingway por primera vez.

«El que sea el nuevo, el pez fuera del agua, ya produce un efecto de identificación. Además, he elegido para contar la historia el punto de vista de un testigo, ni el de la víctima, ni el del acosador. Primero, porque es lo que yo fui y, segundo, porque todos hemos presenciado en algún momento de nuestra vida injusticias, todos. Muchos también casos de 'bullying' en el colegio porque eso es algo que ha existido siempre. Es uno de los principales problemas de nuestra sociedad».

El autor está acostumbrado a bregar con su lado más oscuro, ese que no queremos ver, en sus novelas para adultos. Puso el foco en los secretos de los salones de juego en España a través de 'Ana Tramel', en una novela y su posterior adaptación audiovisual, y denunció las prácticas corruptas de las grandes farmacéuticas en 'La rebelión de los buenos'. A ambos proyectos les precedió una intensa labor de investigación y documentación. Lo mismo ha hecho con 'El círculo'.

«Han sido tres años y medio de inmersión. De viajar, de hablar con muchísimos adolescentes, con muchas víctimas. Acompañados siempre de sus familiares, me han contado casos tremendos», subraya. También ha contado con la ayuda de la Policía Nacional. «Al final, he terminado haciéndome amigo de la inspectora Marta García, que ha llevado la unidad antibullying y anticyberbullying durante muchos años. Ahí llegan los casos más extremos. Esos testimonios no suelen salir en las noticias, por eso para mí ha sido muy importante que me dejara leer muchos informes. La verdad, te preguntas hasta dónde es capaz de llegar la crueldad del ser humano, y además siendo tan jóvenes. Me sobrecoge. Cómo puede ser que la sociedad que estamos creando lo permita. Yo no tengo la respuesta, creo que como escritor nunca debo darlas, debo lanzar las preguntas».

'La cacería'

El caso que más le sobrecogió de todos los que le contó la inspectora también inspira un capítulo del libro, 'La cacería'. «Era un rito de iniciación en un instituto privado: obligaban a los nuevos a desnudarse, les ataban un cinturón al cuello y les paseaban como si fueran perros», recuerda el autor. «Aquello me rompió por dentro. Está ocurriendo aquí, ahora, en nuestro país». También le impresionó descubrir que, según la policía, en el 95 % de los casos los padres ignoran completamente lo que ocurre, tanto si sus hijos son víctimas como si son acosadores. «Por eso creo que 'El círculo' cumple una misión: poner el foco, provocar debate, ayudarnos a mirar donde no queremos mirar», afirma.