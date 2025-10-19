Suscríbete a
De 'Los Futbolísimos' a 'El círculo', Roberto Santiago aborda el acoso escolar inspirado en casos reales

El autor de uno de los fenómenos superventas de la literatura infantil se adentra en la juvenil con una historia que hunde sus raíces en una experiencia de 'bullying' que presenció en su adolescencia

Educación investiga un presunto caso de acoso escolar en el suicidio de una niña en Sevilla

La IA se corona como agravante en el acoso escolar

Roberto Santiago con su último libro, 'El círculo'
Celia Fraile Gil

Roberto Santiago se encomendaba al León Cobarde de 'El mago de Oz' durante todo el tiempo que ha estado escribiendo 'El círculo' (Destino Infantil&Juvenil). En su último libro, el autor de uno de los fenómenos superventas de la literatura infantil en nuestro país, ... 'Los Futbolísimos', se adentra en un territorio menos habitual para él: la narrativa juvenil.

