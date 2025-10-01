Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece en el Senado por los fallos en las pulseras antimaltrato
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un nuevo veranillo con hasta 10 grados más tras las fuertes lluvias

Fra Angelico desvela en Florencia su revolución de emoción y espiritualidad

Una exposición, organizada por el Palacio Strozzi y el Museo de San Marco, reúne más de 140 obras procedentes del Louvre, el Metropolitan, los Museos Vaticanos o el Museo Thyssen

'La Anunciación' de Fra Angelico, como nunca la habías visto antes

'Tríptico franciscano' de Fra Angélico
'Tríptico franciscano' de Fra Angélico Ministerio de Cultura / Dirección Regional de Museos Nacionales de Toscana / Museo de San Marco
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Florencia, la ciudad cuna del Renacimiento, rinde homenaje a uno de sus padres fundadores: Fra Angelico (1395 - 1455). Organizada por Palazzo Strozzi y el Museo de San Marco, la exposición es un viaje a los orígenes del arte moderno. Es una muestra ... irrepetible: reúne más de 140 obras entre pinturas, dibujos, miniaturas y esculturas, procedentes de 78 instituciones como el Louvre, el Metropolitan, los Museos Vaticanos y el Museo Thyssen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma.

Ángel Gómez Fuentes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app