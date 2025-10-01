Fra Angelico desvela en Florencia su revolución de emoción y espiritualidad

Florencia, la ciudad cuna del Renacimiento, rinde homenaje a uno de sus padres fundadores: Fra Angelico (1395 - 1455). Organizada por Palazzo Strozzi y el Museo de San Marco, la exposición es un viaje a los orígenes del arte moderno. Es una muestra ... irrepetible: reúne más de 140 obras entre pinturas, dibujos, miniaturas y esculturas, procedentes de 78 instituciones como el Louvre, el Metropolitan, los Museos Vaticanos y el Museo Thyssen.

Fra Angelico, fraile dominico beatificado por Juan Pablo II en 1982, revolucionó el uso de la luz, el color y la perspectiva, sentando las bases del Renacimiento. Aunque heredó la rica elegancia del gótico tardío -visible en sus fondos dorados y la finura de sus figuras-, supo abrazar con audacia los nuevos principios de la naciente era renacentista. Este diálogo entre lo antiguo y lo nuevo es, precisamente, su mayor marca de genio.

Noticia Relacionada La Galería Central del Prado vestirá de azul ABC A lo largo de la historia del museo sus paredes han estado pintadas desde un gris verdoso claro de 1927, pasando por el tono crema de principios de siglo, el gris cálido de la exposición de Tiziano en 2003, hasta el verde grisáceo actual

Claridad deslumbrante

Si algo define al Fra Angelico es su manejo sublime de la luz, que baña figuras y espacios con una claridad deslumbrante. Sus colores, a menudo descritos como intensos y vibrantes, son de una potencia inusitada para la época. No eran un capricho estético, sino un medio para expresar emoción y espiritualidad. Sus azules profundos, sus rojos encendidos y sus verdes esmeralda no solo dan vida a la materia, sino que parecen irradiar una santidad intrínseca.

En sus frescos del Museo de San Marco, el antiguo convento dominico que fue su residencia, Angelico utiliza tonos pastel y luminosos para inducir a la meditación, demostrando una versatilidad cromática que pocos contemporáneos podían igualar.

Diferentes vistas de la exposición de Fra Angelico en el Palazzo Strozzi y Museo de San Marco Ela Bialkowska, OKNO Studio

Junto a Masaccio, Fra Angelico fue cofundador de la pintura renacentista en Florencia. Sus obras muestran una maestría temprana en el uso de la perspectiva lineal, dotando a sus composiciones de una profundidad y un volumen tridimensional que superaban lo hierático del arte medieval. La famosa 'Anunciación' o el 'Juicio Universal', ambos presentes en la exposición, revelan cómo integra figuras monumentales en espacios arquitectónicos lógicos y proporcionados.

El comisario de la exposición, Carl Brandon Strehlke, resume así su arte: «luz, color y perspectiva al servicio de una espiritualidad humana». El artista dotó a sus figuras religiosas de una emoción y una ternura profundamente humanas. Sus santos no son solo iconos, sino hombres y mujeres con sentimientos, acercando el relato sagrado al devoto. Un ejemplo es la 'Virgen de la Humildad' del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que sobresale en la muestra por la delicadeza del rostro y el gesto entre madre e hijo.

La envergadura de esta exposición ha requerido cuatro años de preparación, lo que la convierte en una cita verdaderamente imperdible. La muestra se despliega en dos sedes complementarias. Por un lado, Palazzo Strozzi acoge las grandes tablas de altar y explora sus relaciones con contemporáneos clave como Masaccio y Filippo Lippi. Es aquí donde se exponen piezas monumentales procedentes de préstamos internacionales. Por otro, el Museo de San Marco, el convento que fue residencia del fraile, se centra en su actividad más temprana y en la inmersión en su obra maestra: los frescos de las celdas y la imponente 'Crucifixión' de la sala capitular.

Un aspecto extraordinario es el trabajo de restauración y reunificación de obras dispersas durante siglos. Es el caso de la 'Pala de San Marco': por primera vez desde 1678, esta gigantesca obra, desmembrada y dispersa en nueve países, se vuelve a ver casi completa con 17 de sus 18 piezas. Un acontecimiento excepcional, ya que después de la muestra las piezas regresarán a sus museos.

Vista del 'Tríptico Franciscano' reunido

Igualmente, se ha recompuesto el 'Tríptico Franciscano', cuya tabla central siempre permaneció en Florencia, mientras que los paneles laterales, dados por perdidos, estaban olvidados en depósitos de varios museos. El minucioso trabajo de los restauradores los ha rescatado del olvido, y ahora el tríptico brilla en su unidad original. En total, una treintena de restauraciones y estudios técnicos permiten leer mejor al maestro.

Hasta el 25 de enero de 2026, Florencia brinda a los amantes del arte un regalo insustituible, con la firma de un fraile llamado 'Angelico' por la pureza y espiritualidad que emanaban de sus obras y de su vida. Cinco siglos después, sigue iluminando cómo nació en Florencia la modernidad pictórica.