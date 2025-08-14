Fiestas patronales: manual de instrucciones

Suscríbete a
Quizá se pueda proponer un pequeño curso de dos días, pagado por la Diputación, para que los 'forasteros' tuviéramos un acercamiento cultural previo a las fiestas

Plaza de un pueblo de España, con los banderines surcando el cielo bajo el que los mozos pasarán las fiestas
Me sorprende, querido amigo, que me preguntes precisamente hoy por las fiestas de los pueblos de Castilla. Desde luego alguien tiene que haberte informado de que, a partir de este viernes, todos nuestros pueblos estarán celebrando el día de la Virgen, el de San Roque ... o quizá ambos a la vez. Tú, que eres de Sheffield, no entiendes bien esto ni falta que hace. Tampoco yo entiendo vuestras tradiciones, ya sabes, el pirateo y la cerveza caliente, y no por eso dejo de respetarlas. A veces pienso que si no hubierais tenido tanta suerte cuando la Armada Invencible quizá ahora en York estarían cortando patanegras en finas lonchas, en Birmingham tendrían el castellano con leísmo como lengua vehicular y por el sur sacarían el Viernes Santo a hombros a la Piedad de Dover, o algo así. Pero bueno, las cosas son como soy y, a pesar de todo, sois bienvenidos a esta tierra mariana, contrarreformista e inmortal.

