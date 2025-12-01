Suscríbete a
Fernando Pessoa, un genio frustrado, asexual, amante de la astrología y con amigos invisibles desde la infancia

Richard Zenith presenta la biografía definitiva del escritor portugués, creador de heterónimos como Alberto Caeiro, Álvaro de Campos y Ricardo Reis, que dejó al morir más de 25.000 papeles con poemas, ideas y proyectos

El escritor que quería escribir todo y de todos a expensa de su propia vida

Fernando Pessoa
Fernando Pessoa ABC

Carlos Sala

Barcelona

En 1906, un joven Fernando Pessoa de 16 años leía por primera vez el 'Canto a mi mismo' de Walt Whitman. Todavía estaba en Durban, Sudáfrica, donde residía desde que a los 7 años y media había tenido que abandonar Lisboa con su madre ... y su segundo marido, cónsul portugués del territorio. Aquellos versos de «vengo a darme a todos y engrandecer a todos... Todo está en mí, no sé lo que es, pero sé que está en mí», le marcó tanto que por fin entendió lo que había sentido desde niño, que su interior no tenía límites, sino posibilidades, potencias, furias y que en su plan maestro iba a escribir no desde una voz, sino desde todas.

