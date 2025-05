Fernando Benzo: «Por encima de todos, el pecado más irritante es la imbecilidad»

El escritor Fernando Benzo, premio Azorín de Novela en 2023 por 'Los perseguidos', presenta su nuevo libro: 'El dragón negro'. En este fascinante thriller policíaco, Benzo nos sumerge, de la mano de los inspectores Estela Domínguez y Roi Conde, en los bajos fondos ... de Madrid. ¿Qué pecados esconderá?

-Le perdono un pecado.

-Diferenciemos entre el que quiero que se me perdone, porque lo cometo, y el que cometo porque es mi favorito.

-Empecemos por el perdón.

-La envidia. Quien diga que no siente envidia nunca, miente. No es necesario sentir envidia de la riqueza, ni del éxito, ni de grandes cosas. A veces sentimos envidia de cosas muy pequeñas, pero la sentimos. Yo siento envidia de la soltura social de alguien, de su ingenio, de esos pequeños detalles.

-Una envidia más cercana a la admiración, esa.

-Es una cuestión lingüística: si hablamos de «admiración» suena bien y, si hablamos de «envidia», parece una debilidad y suena peor. Pero, si no va acompañada de, no sé, un instinto asesino, que la cosa se complica, tampoco está tan mal.

-Por debajo de instinto asesino, admitimos y perdonamos la envidia. Ahora, su pecado favorito.

-Hoy en día, sin duda, es la pereza. Me encantaría decir algo más interesante, como la lujuria. Pero, conforme pasan los años, la pereza se va imponiendo sobre otras tentaciones. Me siento muy identificado con Fernando Fernán-Gómez cuando decía aquello de que estaba perfectamente preparado para no volver a pegar un palo al agua.

-Además, la pereza tiene la virtud de que, si se comete bien, inhibe de cometer el resto de pecados.

-Exacto. El único problema es que, si empiezas a practicar, puede acabar convertido en vicio. Pero yo me siento orgullosísimo y comodísimo cometiendo ese pecado. Y como no haces nada, no haces daño a nadie, lo cual está muy bien.

-Considera usted desactualizada la lista de pecados capitales, ¿verdad?

-Sí, creo que se ha quedado tan obsoleta que, algunos pecados, se han convertido en virtudes.

-¿La pereza, por ejemplo?

-La pereza es una maravillosa actitud, como lo es la lujuria. Aunque uno tienda a lo perezoso, la vida sin lujuria es un aburrimiento. Creo que hay pecados que deberíamos sacar de la lista y otros nuevos que deberíamos introducir.

-¿Empezamos?

-Pues yo apuntaría, como pecado capital, la intolerancia. Y también el narcisismo, el egocentrismo y la deslealtad. Y por encima de todos, el más irritante: la imbecilidad.

-Este necesito que me lo desarrolle.

-Creo que estamos rodeados de muchísimo imbécil. Lo que pasa que es un pecado que tiene muchos matices. Hay muchas maneras de imbecilidad. Todos podemos mirar alrededor e identificar facilmente a imbéciles de todo tipo. Fundamentalmente, son aquellos que causan daño por causar daño y que tiene un elemento de maldad en su personalidad del que no se consiguen librar. Todas esas personas lo que son, básicamente, es imbéciles.

-¿Y qué hacemos con la gula? ¿Lo quitamos?

-A mí es que la bula me trae imágenes muy cómicas a la cabeza. Me parece un pecado muy patético y me hace pensar en escenas de películas muy ridículas. Entonces, no solo lo perdono, sino que es que me hace reír mucho. Y, que haya un pecado cómico, me parece fascinante. Lo dejamos.

-Pues con esto, yo creo, hemos hecho un buen trabajo.

-Hemos renovado la lista de pecados capitales. Yo creo que hoy, tú y yo, hemos prestado un servicio público.