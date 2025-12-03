Suscríbete a
ABC Cultural

LOS SIETE PECADOS CAPITALES DE...

Fabián C. Barrio: «Las sociedades colapsan por las bajas pasiones»

El escritor y empresario acaba de publicar su nuevo libro, 'Los engranajes de Occidente'

Jaime de los Santos: «Si la pasión te domina a ti y no al revés, estás perdido»

Fabián C. Barrio
Fabián C. Barrio ABC
Rebeca Argudo

Rebeca Argudo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El escritor y empresario Fabián C. Barrio acaba de publicar su nuevo libro, 'Los engranajes de Occidente'. Tras el éxito del imprescindible y entretenidísimo 'Usted se encuentra aquí', Barrio continúa con su labor divulgativa en su canal de YouTube. Viajero incansable ... (saltó a la fama con su vuelta al mundo en moto), nos hace un huequito en su agenda para hablar de pecados…

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app