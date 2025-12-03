Fabián C. Barrio: «Las sociedades colapsan por las bajas pasiones»

El escritor y empresario Fabián C. Barrio acaba de publicar su nuevo libro, 'Los engranajes de Occidente'. Tras el éxito del imprescindible y entretenidísimo 'Usted se encuentra aquí', Barrio continúa con su labor divulgativa en su canal de YouTube. Viajero incansable ... (saltó a la fama con su vuelta al mundo en moto), nos hace un huequito en su agenda para hablar de pecados…

—Le perdono un pecado capital.

—Los pecados forman parte de quienes somos y, en ese sentido, no creo que haya que disculpar ninguno de ellos.

—Cuénteme eso.

—Están ahí, y están entreverados en la persona que somos. Deberíamos adoptarlos como algo querido. Casi nunca necesitamos que nos perdonen lo que hicimos.

—¿Abajo el perdón?

—No, es que creo que lo que necesitamos que nos perdonen es cómo nos tratamos cuando creemos que metimos la pata. Cuando surgieron las religiones envolvieron todo en moral, pero en realidad es un asunto psicológico. Un poquito de autoindulgencia, sin llegar a caer en la estupidez ni en la autocomplacencia, sería bienvenida para caminar sin tanto ruido interno.

—Al fin y al cabo, no dejan de ser nuestras grandes pasiones…

—Yo tengo asumido con especial cariño el amor fati, que es el amor a nuestro propio destino, aprender a amar incluso las cosas malas que nos ocurren. Y creo que nuestros pecados también debemos amarlos como parte de lo que somos.

«Quizá el pecado de Asia ahora mismo sea la lujuria, porque ha terminado las etapas de duelo que hay que pasar cuando se está creciendo» Fabián C. Barrio

—En su libro aborda usted el desplome de occidente… ¿También las sociedades tienen pecados?

—Las sociedades, las empresas, las familias… toda congregación humana responden a asuntos humanos y tienen interiorizadas conductas humanas que tienen mucho que ver con los pecados. Las sociedades terminan por colapsar por lujuria, por ira, por codicia, por envidia… Por las bajas pasiones.

—Así que nuestras sociedades tienen también sus pecados capitales…

—Pecados y conductas. Es algo que he observado en muchas ocasiones. Pon por caso las empresas: pasan por crisis muy parecidas a las que pasan las familias que, a su vez, pasan por crisis muy parecidas a las personales. Llega la mediana edad y piensan que tienen que reinventarse, por ejemplo. E, igual que algunos de nosotros compra una moto potente o cambia de pareja, las empresas tienden a tomar decisiones arriesgadas. Así también las sociedades.

—¿Cuál sería el pecado capital de Occidente?

—Es muy posible que la gula. Ten en cuenta que estamos a punto de colapsar y nuestros principales problemas son la obesidad y la depresión. Ambos provienen del mismo germen, que es la sobreabundancia.

—Fíjese que yo le habría achacado la soberbia y la avaricia.

—En realidad, todos esos pecados guardan mucha relación, están conectados.

—¿Y cuál sería el de Oriente?

—La pereza desde luego que no, porque basta con visitar cualquier ciudad asiática para darse cuenta de que es un bullidero de actividad frenética. Habría un toque de envidia, tal vez. Sobre todo en los países emergentes. India sería un ejemplo claro de esto, porque hay una especie de guerra civil por los recursos. Quizá el pecado de Asia ahora mismo sea la lujuria, porque ha terminado las etapas de duelo que hay que pasar cuando se está creciendo, y ahora se está rebozando en una suerte de lujuria enloquecida que no sé muy bien en qué acabará pero, posiblemente, sea en la soberbia.

—Como si cada pecado abriese la puerta de otro…

—Es muy posible que sea así.