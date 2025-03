Eurovisión, karaoke de la laca

Como andamos aupando el piropo 'Zorra', resulta que no hablamos de Eurovisión, como tómbola musical. Eurovisión es un asunto que pertenece a las páginas de cultura, pero tal y como va el concurso igual también nos cabe en las páginas de política nacional, ... zona semántica de la reinvención, o bien en las de sucesos, donde se incluyen accidentes. Mandamos, ya saben, a un dúo levantino, y da igual el resultado, porque a Eurovisión no se suele ir a cantar sino a perpetrar el show. Quiero decir que si mandamos a una cantante solvente, por ejemplo, lo tiene tirando a regular, porque la pones a competir en un escenario donde importa más el peinado despeinado que la afinación de oficio. A esto de Eurovisión le dan siempre muchas vueltas de promoción y especulación.

Yo he visto ese tinglado, a salto de los años, y siempre me parece una Operación Triunfo de gogós talluditas, sopranos de bingo, amanerado de lamé y algún virtuoso que no sé qué pinta ahí. De modo que nos cabe un cómico, como Chikilicuatre, y cabe Pastora Soler, cada uno en su distinto estilo. Cito dos ejemplos cumplidos, si recuerdan. Pastora se esforzó, y quedó la décima. Yo creo que el puesto en este maratón no importa, porque el triunfo es librarse del ridículo.

Lo que pasa con Eurovisión, así en general, es que es un orfeón de frikis que todavía no se han dado cuenta de que lo son. Cuando enviamos a un friki profesional, Chikilicuatre, quedó como si fuera un cantante. Un lío, un vacile, un éxito. Otras veces, como con Pastora, hemos enviado a un cantante, y el éxito fue que nuestro cantante no resultara un friki. Les recuerdo casos: Raphael, Sergio Dalma, Paloma San Basilio, o Rosa López, incluso.

Si nos ponemos serios, casi diríamos que han seguido sus carreras respectivas a pesar de Eurovisión. Entre Chikilicuatre y la pareja levantina de moda, nos sale Chanel, que triunfó estruendosamente, sí, a pesar de que las voces que dicen que saben de esto preferían que ella no fuera la candidata. Son más o menos las mismas voces que están radiantes porque ahora llevemos el hit 'Zorra' a un karaoke internacional de la laca.