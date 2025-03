Primera semifinal de Eurovisión 2023: lista de países clasificados para la final

La cuna de los Beatles vuelve a ser el epicentro de la música. Allí en Liverpool se celebrará el sábado 13 de mayo la gran final de la 67ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión. Tras la victoria ucraniana de Kalush Orchestra el año pasado y el glorioso tercer puesto de Chanel, España intentará reconquistar una victoria que no logra desde 1969 con Salomé. Blanca Paloma, la ganadora del Benidorm Fest, representará a nuestro país con 'Eaea'.

Eso será el próximo sábado, pero la semana eurovisiva ya ha comenzado. La noche del martes 9 de mayo el escenario del Liverpool Arena vivió la primera semifinal del certamen, en la que se dieron a conocer otras diez candidaturas que competirán con los países del 'Big Five' (España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) y al último ganador, Ucrania, por alzar el deseado micrófono de cristal. En total, 37 propuestas lucharán por el podio.

Suecia, Letonia, Serbia, Malta, Moldavia, Azerbaiyán, Países Bajos, Finlandia, Israel, Portugal, Croacia, Suiza, Noruega, Irlanda y República Checa peleaban esta noche por uno de los diez puestos disponibles para la final. Todo estaba en manos del televoto: el público de los 15 países participantes y los espectadores de Alemania, Francia e Italia decidió quienes serían los clasificados. En orden aleatorio (para susto de la sueca Loreen, que fue de las últimas en ser nombradas), las presentadoras Hannah Waddingham y Julia Saninadaban a conocer a diez de los artistas que con los que Blanca Paloma competirá el próximo sábado.

Los 10 clasificados

Croacia con Let 3 y 'Mama ŠČ!'

Moldavia con Pasha Parfeny y 'Soarele şi Luna'

Suiza con Remo Forrer y 'Watergun'

Finlandia con Käärijä y 'Cha Cha Cha'

Chequia con Vesna y 'My Sister's Crown'

Israel con Noa Kirel y 'Unicorn'

Portugal con Mimicat y 'Ai Coração'

Suecia con Loreen y 'Tatto'

Serbia con Luke Black y 'Samo Mi Se Spava'

Noruega con Alessandra Mele y 'Queen of Kings'

23:13 El jueves, la segunda semifinal Hasta aquí la primera semifinal. El jueves conoceremos a los 10 últimos finalistas de Eurovisión 2023. Una gala en la que España ya sí podrá votar y Blanca Paloma presentará al mundo un pequeño adelanto de su 'Eaea'

22:58 Conocemos a tres de los miembros del 'Big Five' Últimos instantes antes conocer qué diez países pasan a la final. En tanto, los representantes de Francia, Italia y Alemania , La Zarra, Marco Mengoni y Lord of the Lost, respectivamente, se presentan entrevistados por Alesha Dixon y adelantan un aperitivo de sus actuaciones.

22:43 ¡Líneas cerradas! Ya falta menos para conocer a diez de los rivales de Blanca Paloma. En breve, los primeros clasificados para la final.

22:26 Cambios en el sistema de votaciones La UER anunció grandes cambios en el sistema de votaciones el pasado mes de noviembre. A partir de ahora, no solo los espectadores de los países participantes podrán votar, también el resto del mundo podrá hacerlo. Es la primera vez que se permite y esto afectará directamente a la clasificación.

22:25 Así puedes votar si vives en España Hoy es un día clave en Eurovisión. Los espectadores de los países participantes pueden votar utilizando la aplicación oficialde Eurovisión, disponible para su dispositivo iOS, Android o Windows, o ir directamente a www.esc.vote, el nuevo centro de votación para el Festival de la Canción de Eurovisión. Eso sí, en la primera semifinal solo podrá votar el público de los 15 países participantes y los espectadores de Alemania, Francia e Italia. En la segunda, lo hará la audiencia de los 16 territorios participantes y de España, Reino Unido y Ucrania.

22:21 ¡Votaciones abiertas! En ambas semifinales será el público el que decida qué países se clasifican, el jurado profesional solo podrá participar en la votación de la gran final

En Atenas 2006, una banda de heavy metal dio la campanada y se alzó con la primera y única victoria eurovisiva del país nórdico. Lordi y su ‘Hard Rock Hallelujah’ lograron el premio en el escenario griego tras recibir 291 puntos. 17 años más tarde el pegadizo e inconfundible tema 'Cha cha cha’ podría hacer que el país nórdico saboreara la gloria por segunda vez.

22:15 ¡Vamos con la última actuación de la noche! Jere Pöyhönen, conocido profesionalmente como Käärijä, es el rapero, cantante y compositor que representa a Finlandia y otro de los favoritos.

El potencial de este dúo holandés fue descubierto por el cantante de 'Arcade' y ganador de Eurovisión 2019, Duncan Laurence, y su socio, el compositor Jordan Garfield, quienes unieron a la pareja. Ahora intentarán brindar el sexto micrófono de cristal a su país.

22:14 Países Bajos, uno de los pocos países presentes en Eurovisión desde la primera edición Mia Nicolai y Dion Cooper son Mia & Dion, el dúo abanderado de los Países Bajos. Llegan a Liverpool con ‘Burning Daylight’ un tema en inglés escogido a través de elección interna por la televisión publica neerlandesa.

La originalidad, cimentada en elementos del folclore ambientados en el pop moderno, así como una característica combinación de música ensoñadora y animada, son la carta de presentación de las checas.

22:09 Primer año de República Checa como Chequia La antepenúltima actuación de la noche llega de la mano de la girlband checa Vesna y su ‘My Sister's Crown’, otra de las propuestas que se han colado en el top 10 de los favoritos de las casas de apuestas en el televoto.

Los azerbaiyanos mandaron su tema ‘Tell Me More’ solo cuatro días antes de finalizar el período de recepción de candidaturas de su país. No se esperaban recibir una respuesta, pero ahora abanderan a Azerbaiyán sobre el escenario de Liverpool con una balada ‘indie' coescrita por ellos con la que esperan diferenciarse del resto de propuestas.

22:05 Actuación número 12 de la noche. Los gemelos Tural y Turan Bağmanovlar son los integrantes del dúo musical TuralTuranX, representantes de Azerbaiyán.

A Lorine Zineb Nora Talhaoui, Loreen, la conocimos también en 2012 cuando se proclamó ganadora de la 57ª edición del certamen europeo con el tema ‘Euphoria’ ¿Qué eurofan no ha bailado con la pegadiza ‘Euphoria y lo sigue haciendo? Pues ‘Tattoo’ sigue su legado

22:00 La gran favorita ya ganó, ¿hará doblete? Loreen y su ‘Tattoo’ se sitúa en el primer puesto de todas las apuestas tras triunfar en la preselección sueca. La diva de Eurovisión llega a la semifinal con una legión de fans y un puesto casi asegurado el 13 de mayo.

El representante moldavo repite tras proclamarse ganador de la Etapa Naţională, siendo esta su segunda victoria en la preselección nacional de la región. Su tema ‘Soarele si luna’ pone el toque místico a la semifinal yhabla sobre la magia y el amor.

21:53 El primer veterano de Eurovisión Al igual que la sueca Loreen, Pasha Parfeny también debutó en Eurovisión en Bakú 2012. Entonces coincidió con Pastora Soler y finalizó por detrás de la candidata española y su ‘Quédate conmigo’, en undécima posición con 81 puntos.

Noa es una estrella del pop en su país, donde con 14 años en los escenarios y firmó su primer contrato profesional con 18. Su victoria sería la quinta para Israel en el Festival.

21:48 La estrella precoz de Israel La cantante, rapera, bailarina, actriz y presentadora de televisión israelí Noa Kirel presenta en estos instantes el tema en inglés ‘Unicorn’. Atención al guiño al español que hace tan 'fenomenal'.

Derroche de voz del representante suizo

21:46 Otro mensaje antibelicista lo expresa el representante suizo, el prodigioso Remo Forrer, con 'Watergun'. Un tema en el que defiende que "no quiere ser un soldado" ni tener "jugar con sangre de verdad".

En su línea, en Eurovisión han conseguido dar que hablar con su propuesta innovadora y su directo impactante. Ropas extravagantes, abrigos largos, sombreros, un bigote… Con sorpresa al final de la actuación. Una ‘performance’ que ni los expertos en Eurovisión han conseguido descifrar. Según el propio grupo, habla de Putin y Rusia. Se trata de una sátira humorística sobre la guerra y los conflictos armados y se lleva el premio de la propuesta que más ampollas ha levantado en la 67ª edición.

21:41 Los croatas, valientes y estridentes La banda de rock moderna Let 3 (en castellano, Vuelo 3) arrasó en las puntuaciones en la preselección croata, Dora 2023 con su ‘Mama šč!’. "Mrle" Martinović y Zoran "Prlja" Prodanović lideran este exitoso grupo creado en 1987.

En estos momentos interpretan en el M&S Bank Arena de Liverpool ‘We Are One’, un tema quemezcla elementos del rock, R&B y el indie-pop que habla sobre la diversidad y nos recuerda que todos somos uno, todos vivimos bajo el mismo sol. Con él intentarán conseguir la octava victoria del país en el certamen.

21:36 La popular boyband Wild Youth, formada por Callum McAdam, Ed Porter, David Whelan y Conor O’Donoho, dieron la sorpresa en el Eurosong 2023 irlandés alzándose con el billete a Liverpool.

‘Ai Coração’toma el relevo de ‘Saudade, saudade’.Se trata de un canción que ella define como "muy retro pero moderno, portugués, cabaretero y francés”. Una canción íntima y cálida pero llena de fuerza “muy diferente de todo el resto”, según la artista. “La primera vez la escuchas no sabes identificar el género, tienes que volver a escucharla para saber lo que te transmite y esto es muy divertido” ¿Volverá el Festival a la Península Ibérica gracias a ella?

21:33 La canción número cinco de la noche es la de nuestro país vecino Portugal prueba suerte en Liverpool con Mimicat, la ganadora del Festival da Canção, la preselección lusa. Marisa Isabel Lopes Mena, Mimicat, es una compositora y cantante autodidacta que grabó su primer álbum con tan solo 9 años.

Son los Sudden Lights, el grupo representante de su país en Eurovisión 2023. Con ‘Aijā’, una nana rock en la que mezclan inglés y letón, intentarán esta noche romper la mala racha de Letonia en el Festival: su última clasificación fue en 2016 con Justs y su ‘Heartbeat’. Así ha sonado la balada del rock experimental letona:

21:24 Ora banda en el Liverpool Arena Ahora mismo en el escenario Andrejs Reinis Zitmanis, Kārlis Vārtiņš, Kārlis Matīss Zitmanis y Mārtiņš Matīss Zemītis, tres artistas que conforman uno de los fenómenos musicales actuales en Letonia.

Luke Black llega a Liverpool pisando fuerte y dispuesto no solo a meterse en la gran final, sino igualar o mejorar el ‘top’ 5 de su antecesor, Konstrakta y su 'In corpore sano'. Desde su entrada en 2007 Serbia solo se ha quedado fuera de la final en tres ocasiones.

21:23 Turno para el cantautor serbio Luka Ivanović, más conocido por su nombre artístico, Luke Black. Este joven artista prodigio que comenzó a escribir sus primeras letras a los 12 años y a componer música y hacer arreglos a los 16 defiende ‘Samo Mi Se Spava’.

Malta, uno de los países que nunca ha ganado El año pasado Malta no se clasificó, ¿tendrá más suerte en esta ocasión? Por lo pronto nunca se ha alzado con el micrófono de cristal. David "Dav.Jr" Grech (voz, bajo y teclado), Jean Paul Borg (batería) y Sean Meachen (saxofón) forman The Busker, un grupo inspirado en bandas pop de la década de los 60 como The Beatles o The Beach Boys cuya andadura musical comenzó publicando covers y música origina en YouTube. 'Dance (our own party)’, el tema que defenderán el sábado si consiguen clasificarse esta noche.

21:18 Viajamos a Malta, que participa con The Busker y ‘Dance (Our Own Party)’. El grupo de ‘indie pop’ toma el relevo de Emma Muscat, la abanderada del país en Turín 2022, tras vencer en el Malta Eurovision Song Contest 2023.

Tras la preselección, el ‘single’ debut de la artista se colocó en el número 1 en la lista viral de Spotify Global ¿Conseguirá Noruega su cuarta victoria en Eurovisión?

21:12 ¡Comienzan las actuaciones! Noruega abre la gala con Alessandra Mele y su tema techno ‘Queen of Kings’, uno de los platos fuertes de la noche. La representante noruega fue la ganadora del Melodi Grand Prix, donde arrasó tanto con la votación del jurado internacional como del televoto recibiendo 238 puntos.

21:11 España no vota esta noche, lo hará el jueves. Pero ojo, porque en las semifinales los finalistas se deciden única y exclusivamente gracias al televoto.

21:09

21:01 ¡Empieza la primera semifinal de Eurovisión 2023! Síguela en directo con ABC

20:58 Este es el orden de actuación de la primera semifinal Noruega con Alessandra Mele con ‘Queen of Kings’.

Malta con The Busker y ‘Dance (Our Own Party)’.

Serbia con Luke Black y ‘Samo Mi Se Spava’.

Letonia con Sudden Lights y ‘Aijā’.

Portugal con Mimicat y ‘Ai Coração’.

Irlanda con Wild Youth y ‘We Are One’.

Croacia con Let 3 y ‘Mama ŠČ!’ .

Suiza con Remo Forrer y ‘Watergun’.

Israel con Noa Kirel y ‘Unicorn’.

Moldavia con Pasha Parfeny y ‘Soarele şi Luna’.

Suecia con Loreen y ‘Tatto’.

12. Azerbaiyán con TuralTuranX y ‘Tell Me More’.

13. República Checa con Vesna y ‘My Sister’s Crown’.

14. Países Bajos con Mia Nicoali y Dion Cooper y ‘Burning Daylight’.

15. Finlandia con Käärijä y ‘Cha Cha Cha’.

20:56 ¿Dónde ver la primera semifinal? En pocos minutos, a las 21:00, La 2 emitirá la primera semifinal de Eurovisión 2023. Suecia, Letonia, Serbia, Malta, Moldavia, Azerbaiyán, Países Bajos, Finlandia, Israel, Portugal, Croacia, Suiza, Noruega, Irlanda y República Checa actúan esta noche. De las 15 candidaturas, cinco se quedarán fuera de la final.

20:56 Pero, ¿quién ganará? Las apuestas dicen que Blanca Paloma estaría dentro de las cinco favoritas para subirse al pódium. Aunque la lista la lidera desde hace semanas la favoritísima de la edición, la ganadora en Bakú 2012 con ‘Euphoria’, uno de los temas más míticos del certamen. Se trata de la sueca Loreen, que participa esta vez con ‘Tattoo’.

20:54 37 países con propuestas de todo tipo lucharán el sábado 13 de mayo por levantar el ansiado micrófono de cristal. Solistas, dúos, grupos, boybands, canciones de amor, desamor, baladas, música electrónica, flamenco…

La gran final de Eurovisión 2023 será el 13 de mayo, pero la semana eurovisiva comienza este martes 9 con la primera semifinal y tiene otra cita el jueves 11 con la segunda fase de selección. Entonces conoceremos por fin a los 20 países que se suman en la final al 'Big Five' (España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) y al último ganador, Ucrania.

20:50 También es diferente la edición de este año porque candidaturas tan míticas como las de Bulgaria, Macedonia del Norte o Montenegro no se han presentado por razones económicas. Además, sigue vigente el veto a Rusia por parte de la organización.

20:49 ¿Por qué se celebra Eurovisión 2023 en Reino Unido si ganó Ucrania? Por lo general el ganador de la edición de anterior ejerce de anfitrión al año siguiente, pero este año las circunstancias son especiales por cuestiones de seguridad. La cadena pública ucraniana, la UA:PBC, descartó la realización, pero apostó por Reino Unido porque su representante quedó segundo en el certamen. Será la cadena británica BBC la encargada de la emisión de la gala.

20:48 Tras la victoria ucraniana de Kalush Orchestra el año pasado y el glorioso tercer puesto de Chanel, España intentará reconquistar una victoria que no logra desde 1969 con Salomé. Blanca Paloma, la ganadora del Benidorm Fest, representará a nuestro país con ‘Eaea’, una propuesta totalmente opuesta a ‘Slomo’.

En esta edición número 67 de Eurovisión, serán 37 los países que participaran en el certamen, cuya celebración tendrá lugar en Liverpool. Entre todos estos países, hay 6 que no son europeos. ¿Sabes cuáles son?

