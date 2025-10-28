El español crece 30 millones de hablantes en un año

Los hablantes de español han crecido 30 millones en 2025, un 5% más que el año anterior, hasta alcanzar los 630 millones de hablantes potenciales, mientras que el ritmo de crecimiento mantenido de aprendices de esta lengua podría conducir a una cifra de 100 millones ... de estudiantes antes de que termine el siglo, si el nivel de institucionalización de la enseñanza es el adecuado.

Más cifras: los hablantes potenciales de español sobrepasan los 630 millones en todo el mundo; además, la comunidad con dominio nativo de la lengua española supera en 2025 por primera vez los 500 millones de hablantes y llega hasta los 520 millones. La comunidad de hablantes de español con dominio nativo ha pasado a ser la tercera mayor del mundo, por detrás de las comunidades de hablantes nativos de chino mandarín y de hindi. La comunidad hablante de hindi es la segunda comunidad nativa más grande del mundo debido al intenso crecimiento demográfico de la India.

Y un matiz: uno de cada diez hablantes nativos de español reside en países no hispanohablantes, dato que apunta a su relevancia como lengua migratoria.

Estos son algunos de los datos contenidos en 'El español en el mundo 2025', el nuevo anuario que el Instituto Cervantes acaba de publicar con datos actualizados sobre el estado de este idioma, y que hoy ha presentado Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; en un acto junto a Álvaro García Santa-Cecilia, director Académico de la institución; Francisco Moreno Fernández, director del Observatorio Global del Español; Ruth Rubio, catedrática de derecho constitucional en la Universidad de Sevilla y María Luz Esteban, directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE).

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha participado en la presentación del anuario, que desde 1998 es la principal publicación del Cervantes sobre la lengua y la cultura en español en el ámbito internacional, y obra de referencia para investigadores, filólogos, hispanistas y profesores de español.

El libro, de 573 páginas, incluye, como es habitual, datos actualizados sobre nuestra lengua, recogidos en el informe 'El español: lengua para el mundo 2025'. «La combinación de las lenguas españolas e inglesa es la más prometedora con vistas a la comunicación internacional, tanto por el peso conjunto de sus comunidades nativas (alrededor de 1.000 millones de hablantes), como por el número de países en los que una u otra es oficial (más de 75), como por el prestigio de las culturas y los conocimientos a los que sirven de expresión», asegura el informe.

Entre las novedades del Anuario 2025 destaca la incorporación al estudio de la lengua de factores de la agenda política, como los «valores democráticos» o el «patriarcado». En los artículo reunidos bajo el título de «El español como expresión de valores democráticos» figuran textos como el que se centra en el machismo de la Constitución Española de 1978, de Ruth Rubio y Octavio Salazar, que van más allá de la lengua en sus análisis, incorporando debates de otros ámbitos. «Queríamos dar un paso más y no limitarnos al análisis lingüístico tradicional», ha dicho la catedrática de la Universidad de Sevilla, Ruth Rubio. Para ella «La Constitución sí es machista, totalmente».

Su texto analiza algunos aspectos de las expresiones utilizadas en la Constitución, y sobre la ausencia de otros términos, como 'cuidados', pero ha añadido que estos debates se convierten así en materia constitucional. Ha constatado que hay términos inventados como 'ideología de género', «en los que se mete todo lo que molesta a la familia tradicional», en un contexto de ataques del movimiento antigénero alentados por un 'Trumpismo 2.0'.

En el terreno político, hay aportaciones tendentes a definir el lenguaje claro, así como el papel de los medios y los bulos en la comunicación política o los sesgos de desigualdad en la Inteligencia Artificial. García Montero defendió este desarrollo de asuntos de la esfera pública en el estudio del idioma que hace el Cervantes anualmente, algo que «dibuja una imagen multifacética de la presencia del español» y ayuda «a la responsabilidad de los periodistas para no dejarse arrastrar en un mundo de bulos y falsas noticias».

EL director del Cervantes recibió también el espaldarazo del Gobierno que supone la presentación a cargo del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la nueva edición del anuario 'El español en el mundo'. Sobre el conflicto generado en Arequipa, dijo que «El IC hace su trabajo y se relación con la RAE, no ha roto ningún puente con la Academia, pero parece que molestó porque dije que prefería un filólogo al frente de la Academia. Seguimos admirando el trabajo de los filólogos».

Un informe más político

Albares valoró el anuario como una herramienta de diagnóstico, una publicaciónacion indispensable para conocer el estado de nuestra lengua. «Es un momento complejo el actual, donde el diálogo es más necesario que nunca, el español sigue siendo nuestra mejor herramienta de diplomacia y cooperación», dijo el ministro de Exteriores. «Somos 20 millones más de hablantes que hace un año y es una extraordinaria noticia y gran responsabilidad (...) La nuestra no es solo una lengua de cultura, también tiene un enorme valor político, geoestratégico y económico».

«El español se ha hecho fuerte desde la diferencia y la inclusión y por ello constituye una reserva de los valores democáticos. Una lengua es más que un código, también es un formidable vehículo para trasladar valores. Las lenguas deben ser siempre motivos de unión y nunca de discordia, acercra u no separar, y es lo que ha conseguido el español», subrayó. Y antes: «Tenemos la capacidad de unirnos sin uniformar ni imponer, con las aportaciones de todo los que hablamos español. En nuestra lengua conviven los acentos de América y de Europa, y palabras del árabe, qechua, nauatl y guaraní».

También habló de estratégica. «Estamos identificados con la misión de promover el español en el mundo. Es una tarea cultural de primer orden, una acción social y política y económica». Y habló además de las lenguas cooficiales: «Trabajaremos en la extensión en el mundo y todos los ámbitos. Trabajaremos para que las lenguas cooficiales tengan reconocimiento que merecen, empezando por la oficialidad en la UE».

Inteligencia artificial

Esta 26ª edición contiene además un artículo firmado por el propio Albares. Asimismo, se repasa la situación del español como lengua de herencia con especial atención a países como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Suiza. Este apartado incluye el estudio 'La orientación del voto hispano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024', del Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, en el que se desmonta la narrativa mediática de un giro masivo del voto hispano hacia Donald Trump en 2024.

También hay una reflexión sobre la relación entre la Inteligencia artificial y la lengua española elaborada por Elena González-Blanco García, directora de IA para EMEA Digital Natives en Microsoft, en la que se abordan los retos y las perspectivas de futuro de esta nueva tecnología en el campo del lenguaje.

En otro apartado se reflexiona sobre el español como expresión de valores democráticos en campos como la comunicación clara, las cuestiones de género y ciudadanía, la inclusión de las personas con discapacidad, la comunicación política, los medios de comunicación o la inteligencia artificial.

Por último, se ofrecen informes de actualidad sobre el Instituto Cervantes, como los dedicados a los cuarenta años del español como lengua extranjera o la evolución de la observación del español. Como conclusión se incluye un directorio que detalla la presencia del Instituto Cervantes en más de 100 ciudades de 52 países.