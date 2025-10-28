Suscríbete a
Comparecencia del periodista de ABC David Alandete en el Congreso por las injerencias rusas en Cataluña

El español crece 30 millones de hablantes en un año

El Instituto Cervantes ha presentado hoy la última edición del Anuario 'El español en el mundo 2025'

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes
Luis García Montero, director del Instituto Cervantes EFE

Los hablantes de español han crecido 30 millones en 2025, un 5% más que el año anterior, hasta alcanzar los 630 millones de hablantes potenciales, mientras que el ritmo de crecimiento mantenido de aprendices de esta lengua podría conducir a una cifra de 100 millones ... de estudiantes antes de que termine el siglo, si el nivel de institucionalización de la enseñanza es el adecuado.

