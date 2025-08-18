Suscríbete a
España, la 'dolce vita' que enamora a los turistas italianos

Los visitantes se muestran apasionados por el estilo de vida español y un modelo turístico «envidiable»

Turistas llegados de Escocia se divierten en la costa de Ibiza
Ángel Gómez Fuentes

«Acabo de regresar de Madrid. Un viaje que me ha brindado, una vez más, la oportunidad de observar de cerca un modelo turístico que funciona. No era mi primera vez en España, pero Madrid ha sacado a la luz una idea cada vez ... más clara: España es hoy uno de los modelos turísticos más eficaces del mundo. Y no solo por la belleza de sus ciudades o la cálida hospitalidad que la distingue, sino por un conjunto de decisiones estratégicas, culturales y de infraestructura que hacen de su turismo una máquina sólida y moderna». Este es el reciente comentario que ha escrito Ruben Santopietro, experto en turismo y fundador de la plataforma cultural independiente 'Visititaly', en un post en Facebook. Un texto titulado 'Lo que deberíamos aprender de España' y que ha recibido casi 700 comentarios; buena parte de ellos, de italianos que han visitado España y que se deshacen en elogios hacia nuestro país.

