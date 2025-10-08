Suscríbete a
ABC Cultural
Buscador
¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

Las esculturas inmersivas de Cristina Iglesias convierten la Pedrera de Gaudí en un laberinto sensorial

La escultora vasca prepara su propuesta para la fachada de la Gloria de la Sagrada Familia mientras dialoga con la obra del arquitecto modernista en una muestra monográfica en la Pedrera

Una terna entre Cristina Iglesias, Miquel Barceló y Javier Marín por trabajar en la fachada de la Gloria

Uno de loa 'pasajes' de Cristina Iglesias
Uno de loa 'pasajes' de Cristina Iglesias ABC

Carlos Sala

Barcelona

«Me considero más constructora que escultora o arquitecta, en el sentido que el propósito de mi arte consiste en crear lugares que realmente conmuevan». Así se describe a sí misma la artista vasca Cristina Iglesias, una de los grandes referentes de la escultura ... contemporánea. La Fundación Cataluña La Pedrera acoge ahora un espectacular monográfico de la innovadora creadora en la que sus obras dialogan con el espacio gaudiniano y demuestran cómo es capaz de alterar la percepción del entorno y sumergir al espectador en una realidad diferente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app