Emerge de las aguas de Sicilia un casco romano que revive la batalla que cambió el Mediterráneo

Hallado en las islas Égadas un raro y completo casco de bronce del tipo Montefortino, datado en el 241 a. C., año en que Roma derrotó a Cartago y abrió la vía a su dominio en Hispania

Hallan restos de la batalla que decidió la Primera Guerra Púnica

Casco romano de bronce Montefortino hallado en el mar de Sicilia
Casco romano de bronce Montefortino hallado en el mar de Sicilia REGIÓN DE SICILIA
Ángel Gómez Fuentes

El mar de Sicilia guarda en sus fondos un archivo de la Antigüedad y de nuestra historia mediterránea común. La última sorpresa ha sido el hallazgo de un casco romano de bronce en estado de conservación excepcional. Fue recuperado el pasado agosto en ... las aguas que bañan las islas Égadas, archipiélago de pequeñas islas montañosas frente a la costa occidental de Sicilia. Se trata de un modelo Montefortino, el tipo de casco que usaban las legiones romanas entre los siglos IV y I antes de Cristo.

