Elvis, un negocio (aún) redondo 45 años después de su muerte

Elvis, voceaban promotores y coristas, «has left the building». Se ha ido. Hasta la vista. Ese era, mediados de los cincuenta y durante buena parte de las dos décadas siguientes, el grito de guerra que anunciaba que Elvis Aaron Presley (1935-1977) se había ... esfumado tras terminar, sudoroso y exhausto, el concierto de rigor. Así que circulen; nada que ver por aquí. Al final, y a fuerza de tentar a la suerte, Elvis dejó el edificio, sí, pero de verdad: víctima de una dieta atroz, macerado en codeína, diazepam, metacualona y fenobarbital y con el corazón abotargado y agotado, falleció el 16 de agosto de 1977 en Graceland, su mansión de Memphis. Tenía 42 años, pesaba 120 kilos y se extinguió cuando su carrera empezaba a dar signos de descomposición. Justo a tiempo, vamos.

Porque muerto el Rey del Rock, quedó la leyenda. Y el negocio. Sobre todo el negocio. Si en vida el de Tupelo ya se manejaba entre cifras de escándalo para la época (1 millón de dólares por película, 130.000 dólares por actuación, 750.000 dólares por el 'comeback' de 1968), su imagen y su catálogo se han mantenido como lucrativa y constante fuente de ingresos desde el mismo día de su funeral. En los últimos años, es cierto, la cotización de Presley ha perdido algo de fuerza y sus números ya no muestran el vigoroso empuje de cuando vendía discos a paletadas, pero tras tocar fondo en 2020, ejercicio el que, según 'Forbes', 'sólo' ganó 23 millones de dólares, Elvis llega a la casilla del 45 aniversario de su muerte convertido, de nuevo, en un negocio redondo. El coronel Tom Parker, mánager implacable que condujo y exprimió la carrera de Elvis con brazo de hierro, estaría orgulloso.

«Con Graceland acercándose a los niveles de asistencia anteriores al Covid, el imperio del Rey se está recuperando y logrando nuevas asociaciones», destacaba la publicación económica en su último inventario de Celebridades Muertas Mejor Pagadas. Ahí estaba de nuevo Elvis, con sus 30 millones de dólares, encabezando el club de los rockeros muertos y manteniendo el tipo en una clasificación liderada por Roald Dahl, Prince, Michael Jackson, Charles Schulz y Bing Crosby. «Es de manera constante uno de nuestros 10 mejores artistas», reconocía en declaraciones a 'Billboard' una directiva de Sony Music, actual propietaria de las grabaciones originales del cantante. Parker se las vendió a RCA en 1973 por 5,4 millones de dólares y Sony las incorporó a su catálogo tras adquirir el histórico sello.

Graceland, la mansión de Memphis donde Elvis vivió desde los 22 años y donde se encuentra su tumba. ABC

El de las grabaciones es, de hecho, uno de los pocos beneficios que ha dejado escapar Elvis Presley Enterprises, conjunto de empresas que gestiona el legado del artista y que vuelve a bailar estos días al ritmo que marca la caja registradora. '¿Hound Dog?' Tintineo de monedas en caída libre. '¿In The Guetto?' Ojos como platos con el símbolo del dólar tatuado. ¿Bodas en Las Vegas al son de 'Can't Help Falling in Love' y con un impersonator de Elvis, época tupé atómico y mono con lentejuelas, oficiando de pastor? No tan rápido: el pasado mes de mayo, la compañía de licencias Authentic Brands Group, encargada de gestionar los derechos de imagen del Rey del Rock, anunció su intención de vetar las bodas con imitadores de Elvis a no ser que las capillas desembolsen 20.000 dólares al año. Sólo la Graceland Wedding Chapel, una de las más antiguas de la ciudad, oficia unas 6.000 bodas temáticas al año con unas tarifas que van de los 250 a 800 dólares. 'Who Needs Money?', que cantaba en 1967 un risueño Elvis en la película 'Cambalache'.

La película

Buena parte de la culpa de todo lo anterior la tiene el director Baz Luhrmann, cuyo reciente biopic sobre el cantante parece haber reavivado el interés y revalorizado la figura de Elvis. Sólo en Estados Unidos, la cinta protagonizada por Austin Butler recaudó durante el fin de semana de su estreno nada menos que 31 millones de dólares, cifras que han apuntalado el optimismo empresarial y el valor de mercado del de Tupelo. Tanto es así que el éxito del filme y el retorno de los visitantes a Graceland, casa-museo que cada año atrae a unas 600.000 personas, ha disparado el valor del patrimonio del artista. Así, si en 2020 'Rolling Stone' lo situaba entre los 400 y los 600 millones de dólares, 'Billboard' aseguraba a finales de junio que el montante se acercaría ahora al billón de dólares.

Un carromato de 'Money Honey' al que se suma 'Agent King', serie de animación para adultos que Netflix estrenará en otoño y que, inspirada quizá por el delirante encuentro con Nixon del que Elvis intentó salir convertido en agente encubierto de la DEA, fantasea con un pasado alternativo en el que el Rey del Rock fingió su propia muerte para luchar contra el crimen con un programa secreto de espionaje del gobierno. Además, y para redondear esta suerte de 'Comeback 2022', en enero se puso en marcha The Elvis Presley Channel, un canal de streaming dedicado en cuerpo y alma al cantante. Conciertos, documentales e infinidad de material de archivo cortesía de la empresa Cinedigm y Elvis Presley Enterprises. «La oportunidad de construir un canal de marca alrededor de Elvis abre posibilidades de transmisión a un grupo demográfico completamente nuevo en el segmento de más rápido crecimiento del negocio con publicidad. El canal permitirá que una audiencia completamente nueva experimente a Elvis, al mismo tiempo que brindará a sus fanáticos una mirada más profunda a su ídolo», aseguró Erick Opeka, presidente de Cinedigm Digital Networks, durante la presentación del canal.

Pero una cosa es el negocio y otra muy diferente si, a estas alturas y después de tanto tiempo, Elvis sigue siendo musicalmente relevante para las nuevas generaciones o su reino se ha fragmentado y dividido en infinidad de repúblicas independientes y bulliciosas. «Para ser honesto, a nadie que conozca menor de 30 años le importa o sabe demasiado acerca de Elvis. La versión clásica del rock 'n' roll simplemente ya no existe como antes, y eso se debe en gran parte a que el público más joven está menos interesado en ella», reconocía Puja Pater, editor jefe de la web musical Pitchfork, en las páginas de 'Los Ángeles Times'.

Quizá por eso, y en un intento por echar el lazo a todas esas generaciones para las que Elvis no es más que un eco lejano de lo que escuchaban sus padres o abuelos, la banda sonora de la película de Luhrmann mezcla clásicos como 'Burning Love', 'In The Ghetto' y 'Hound Dog' con atrevidas remezclas y relecturas a cargo de Eminem, Kacey Musgraves, Maneskin, Tame Impala, Yola y Diplo, entre muchos otros. «Con suerte, será el punto de entrada para que los fans se acerquen a Elvis de una manera completamente nueva», declaró a 'Billboard Marc Rosen, alto directivo de Authentic Brands Group. Sólo el tiempo dirá si, como en la canción, Elvis permanece ahí para siempre. El negocio, eso sí, parece estar garantizado. Al menos por el momento.