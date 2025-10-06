Egipto investiga la desaparición de una antigüedad en una tumba de Saqqara

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha confirmado la desaparición de una tablilla de piedra caliza de una tumba cerrada de la necrópolis de Saqqara que ha sido utilizada como almacén de antigüedades desde su descubrimiento en la década de 1950.

Mohamed Ismail Khaled, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, informó en un comunicado que «se han tomado todas las medidas legales necesarias» y que «todo el asunto ha sido remitido a la Fiscalía Pública para su investigación».

Ismail Khaled señaló que, tan pronto como se descubrió el incidente, del que informaron varios sitios electrónicos de noticias, se formó un comité arqueológico, encabezado por Amr El-Tibi, supervisor del Área de Antigüedades de Saqqara, para inventariar el contenido de la tumba de Khentika, que no se había abierto desde 2019.

Noticia Relacionada Myriam Seco, arqueóloga sevillana: «Los Reyes mostraron un interés increíble por los trabajos que estamos haciendo en Egipto» Ignacio Liaño Bernal La egiptóloga hace referencia a los hallazgos del proyecto de excavación del templo fúnebre del faraón Tutmosis III, del siglo XV antes de Cristo

«El Ministerio de Turismo y Antigüedades sigue de cerca el proceso de investigación en coordinación con las partes interesadas para garantizar que el patrimonio arqueológico egipcio se preserva y protege contra cualquier violación o práctica ilegal», destaca el comunicado.

Según el diario egipcio El Watan, la tablilla desaparecida data del Imperio Antiguo (entre 2686 y 2181 a. C.) y se considera «un artefacto excepcional que documenta escenas de la vida cotidiana en el antiguo Egipto».

El arqueólogo y egiptólogo Ahmed Amer declaró a El Watan que la pieza de piedra caliza, que mide aproximadamente 40 por 60 centímetros, tiene grabadas las tres estaciones en que se dividía el año en e lAntiguo Egipto: Akhet (inundación), Peret (germinación o surgimiento) y Shemu (calor o cosecha), fundamentales para la vida y la agricultura del antiguo pueblo egipcio.

Según Cairo 24, una misión británica que trabajaba en la tumba descubrió en mayo que la pintura no estaba allí.

Hace menos de un mes se denunció también la desaparición de un brazalete de oro de unos 3.000 años de antigüedad en el Museo Egipcio de El Cairo. Cuatro sospechosos fueron detenidos por el robo en el laboratorio de conservación. Según informaron las autoridades egipcias, un especialista en restauración del museo robó la pulsera el pasado 9 de septiembre y contactó con un comerciante que la revendió al propietario de un taller de oro. El brazalete acabó fundido con otras piezas de oro. Tres arrestados confesaron los hechos.