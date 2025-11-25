Suscríbete a
ABC Cultural

ENTREVISTA

Edmundo Paz Soldán: «La ciencia ficción es el género ideal para reflexionar sobre el presente»

El escritor acaba de publicar con Páginas de Espuma el volumen de relatos 'El comienzo del paraíso'

Edmundo Paz Soldán: «De una forma u otra, todos nosotros ya somos cíborgs»

Edmundo Paz Soldán: «La ciencia ficción es el género ideal para reflexionar sobre el presente»
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Edmundo Paz Soldán es uno de los pioneros del género ciencia ficción dentro de la literatura hispanoamericana. Hace ya casi treinta años, cuando publicó 'Sueños digitales' (2000), comenzó una exploración especulativa que cristalizó en obras como 'El delirio de Turing' (2003) ... , una novela ambientada en una Bolivia futurista, o 'Iris' (2014), una distopía en un planeta minero remoto. Tras 'La mirada de las plantas' (2022) y 'Área protegida' (2024), regresa ahora con 'El comienzo del paraíso' (2025), un libro de relatos recién publicado por Páginas de Espuma en cuyas páginas retoma la reflexión sobre la naturaleza, la tecnología y la fragilidad humana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app