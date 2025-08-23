Drogas como chuches en Gracia

Las fiestas de Gracia. Barcelona. Entre el 15 y el 21 de agosto. Inadaptados de buena familia, o que por lo menos tuvieron sus buenas oportunidades, hacen la pantomima del desarrapado sin vergüenza ni respeto a los que de verdad lo pasan mal. Farsantes. ... Maleducados. Ignorantes que militan en las más estúpidas causas y encima dan lecciones de integridad. Falsa humildad de la cerveza en vaso de plástico y su conciencia social de mierda, mortífera y traficante, colgados de costo y marihuana y otras drogas que circulan estos días como chuches en el barrio.

Entro en Gracia con un cierto miedo porque yo de estas fiestas he escrito cosas terribles, y de esta afición vecinal tan terrible de decorar las calles y de comer en mesas comunales «lo que cada uno traiga». Es un retrato de una cierta Cataluña «lo que cada uno trae». Aquí emerge la peor mi tierra. Nadie esperaba langostas pero estas fiestas son la explicación de por qué nos acabamos haciendo tanto daño. Miro las mesas detenidamente. Bolsas de ganchitos, bolsas de patatas, bolsas de palomitas. Bolsas hasta de pan. Fuets en bolsa de plástico. Hay más plástico que cosas, suponiendo, que es mucho suponer, que las cosas no sean plástico. A mí me da igual. Yo no tengo ningún problema con el plástico. Ni con lo que comáis. Pero luego presumís de ecologistas, de antitaurinos por «respeto a los derechos de los animales» -¡qué sintagma!- y decorar vuestras calles con materiales reciclados. Y aquí estáis, cuando creéis que ya no miramos, con vuestro museo del plástico sobre la mesa. Siempre igual cuando os bajáis de la pancarta. Hasta la tortilla de patatas viene en una bolsa de plástico, como los cubiertos y los platos y los vasos y las infames botellas de dos litros de refrescos que se ve que ni están frías ni hay cubiertas para enfriarlas.

Pero el problema no es ni siquiera la hipocresía, sino la realidad. El problema es que esto es lo que hacéis en vuestras fiestas de las que tanto presumís, de las que tan orgullosos estáis y por las que tanto respeto y subvenciones pedís: este año, 380.000 euros. Y cuando os toca poner algo, cuando tenéis que estar a la altura de la fiesta que os pagamos entre todos, es así como decidís vivir vuestros días más importantes. Comer en la calle y esta comida del desprecio.

«Y aquí estáis, cuando creéis que ya no miramos, con vuestro museo del plástico sobre la mesa. Siempre igual cuando os bajáis de la pancarta. Hasta la tortilla de patatas viene en una bolsa de plástico, como los cubiertos y los platos y los vasos»

A vuestros hijos los habéis educado igual. Están un poco más allá, en las plazas. Sentados en el suelo con sus camisetas sin mangas, las cabezas mitad rapadas, mitad melena, más tatuajes que piel limpia, agujereados los labios, la nariz, lo que no vemos y por supuesto las orejas, drogas a lo bestia, las que se huelen y las que se pasan. No soy un esnob, créanme, ni juego a hacerme el escandalizado. Aquí la vida emite por frecuencias muy bajas. No sé qué pregunta daría más risa: ¿eres virgen? o ¿de qué trabajas?

Este barrio es una calamidad conjunta, coordinada. Miseria de los padres, naufragio de los hijos y la muerte a pedacitos: empezando por la ideológica, propaganda de Hamas a todo trapo, continuando por la que reparten los 'dealers', y acabando por la que provocan en otras partes del mundo los que compran la mercancía, siempre con sus pancartas y sus principios, y siempre con el rastro de destrucción que dejan a su paso.

Noticia Relacionada Fiesta Mayor de Gràcia: programa completo, actividades y conciertos gratis I. A Calles y plazas se transforman en escenarios vivos y llenos de color en el mítico barrio del corazón de Barcelona

Todo huele a porro y a cerveza y el calor aumenta la sensación de suciedad. Y mientras pienso nada más que en esto veo a la amiga de mi hermana que la convenció de ir a Chiapas en 2006 para unirse a la marcha del subcomandante Marcos. Al cabo de algunos días nos llamaron de la embajada para explicarnos que las expulsaban del país por haber participado en un enfrentamiento con la policía. Cuando mi hermana, todavía desde México, pudo hablar con mi madre dijo que los militares que la habían retenido la habían violado. El golpe para la familia fue terrible pero cuando mi madre la vio llegar enseguida dijo: «todo es mentira», y yo que estaba aterrorizado le dije de todo por dudar de su hija, y fue una bronca terrible hasta que mi hermana confesó que, siguiendo las instrucciones de la oenegé zapatista con la que había viajado, se inventó la violación para perjudicar al gobierno mexicano -del entonces presidente Fox- y ayudar a su causa, sin importarle el dolor atroz que pudiera causar a sus familiares.

Esta, exactamente esta es la textura moral del barrio de Gracia.