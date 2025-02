Dorothy Bohm, fotógrafa callejera y errante

Nacida Dorothea Israelit en la prusiana y kantiana Königsberg, en el seno de una familia judía acomodada, la fotografa, fallecida en Londres el pasado día 15, con tan sólo ocho años protagonizó, con sus padres, inquietos por el ascenso de Hitler, un primer éxodo, que los condujo a Lituania. En junio de 1939, ellos tuvieron la feliz idea de enviarla, al igual que a su hermano Igor, a estudiar al Reino Unido. El regalo paterno de despedida fue su Leica. No volvería a encontrarse con sus padres hasta 1960, en Riga; tras sufrir el nazismo, el padre había sido enviado por los rusos al Gulag. Tres años después de aquel reencuentro, gracias a una gestión de Harold Wilson conseguiría sacarlos de la URSS e instalarlos en Londres.

Formada en el Manchester Institute of Technology, entre 1942 y 1945 (año en que se casó con otro exiliado, el ingeniero petroquímico polaco Louis Bohn, natural de Lódz) fue asistente en un estudio fotográfico de esa ciudad; luego tendría el suyo propio. Pero pronto preferiría atender la llamada de la calle, del aire libre, de la errancia, de lo que Cartier-Bresson y Steichen llamaban, cada cual a su modo, la fotografía humanista.

Tras instalarse en Londres en 1950, para los Bohm la década sería de errancia. 1954 y 1955 los vivieron en París, donde ella encontró su contento fotografiando, como otros colegas, franceses y no-franceses, de su admirable generación, el Sena, los cafés, los niños en los parques, Montmartre, la «banlieue»… En 1956, residieron en Nueva York, donde André Kertesz, con el que compartiría el amor por las ramas de los árboles y sus leves sombras, la puso en la senda del color, incluido el Polaroid. Otra amistad decisiva: Manuel Álvarez Bravo, al que conoció aquel mismo año, con motivo de su primer viaje mexicano. En su obra hay además instantáneas de Israel; Grecia; Italia; Suiza; España, donde la fascinaron Córdoba o Sevilla; Portugal, donde captó, con precisión poética, la atmósfera de la Lisboa alta, del lado del Castelo de Sâo Jorge; Suecia; Suráfrica…

En 1969, Roland Penrose prologó el catálogo de su primera individual, 'People at Peace', presentada en el ICA de Londres, y en el marco del festival Spectrum. «Su cámara –escribió- no sólo ve; siente». Una colaboradora de aquél, Sue Davies, dejaría la institución para fundar, en 1971, una sala clave, The Photographer's Gallery, de la que Dorothy sería co-directora hasta 1986. Entre sus descubrimientos, un entonces jovencísimo Martin Parr. La obra de esta fotógrafa que estuvo años como traspapelada ha terminado encontrando su sitio: retrospectivas en el Victoria and Albert, la Manchester City Art Gallery, el parisiense Musée Carnavalet o The Israel Museum de Jerusalén, y libros sobre el Londres 'sixties', su querido barrio de Hampstead, Venecia, o Egipto, este último prologado por Lawrence Durrell.