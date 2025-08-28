Suscríbete a
La «Disneylandia» alpina: el verano en que las zapatillas y los 'selfies' convirtieron la montaña en una trampa mortal

Con las playas saturadas por el calor y los precios, miles de turistas sin preparación han invadido los Alpes italianos

El resultado: un verano de caos, más de 100 muertos y el grito de auxilio de unos lugareños hartos del turismo descontrolado y la falta de respeto

Un esquiador descendiendo los Alpes
Un esquiador descendiendo los Alpes alejandro carra
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Italia está viviendo este verano un fenómeno tan llamativo como inquietante: un éxodo masivo hacia los Alpes. El frescor de los bosques y la promesa de aire puro han desplazado, al menos en parte, la clásica peregrinación estival a las playas del Adriático ... o del Tirreno. La razón principal era evidente: el calor sofocante y los precios prohibitivos que reinan en los litorales, con playas en su mayoría privadas, donde una sombrilla y dos tumbonas pueden costar, de media, más de 50 euros por jornada. Frente a eso, la montaña parecía una alternativa barata, saludable y refrescante. La mayoría de los nuevos visitantes de la montaña son novatos. Llegan sin preparación, sin el equipo adecuado y, lo que es más grave, sin ser conscientes del peligro que entraña la montaña. Así, inevitablemente, su ilusión se transforma en imprudencia y riesgo. Y a veces, en tragedia.

