La «Disneylandia» alpina: el verano en que las zapatillas y los 'selfies' convirtieron la montaña en una trampa mortal

Italia está viviendo este verano un fenómeno tan llamativo como inquietante: un éxodo masivo hacia los Alpes. El frescor de los bosques y la promesa de aire puro han desplazado, al menos en parte, la clásica peregrinación estival a las playas del Adriático ... o del Tirreno. La razón principal era evidente: el calor sofocante y los precios prohibitivos que reinan en los litorales, con playas en su mayoría privadas, donde una sombrilla y dos tumbonas pueden costar, de media, más de 50 euros por jornada. Frente a eso, la montaña parecía una alternativa barata, saludable y refrescante. La mayoría de los nuevos visitantes de la montaña son novatos. Llegan sin preparación, sin el equipo adecuado y, lo que es más grave, sin ser conscientes del peligro que entraña la montaña. Así, inevitablemente, su ilusión se transforma en imprudencia y riesgo. Y a veces, en tragedia.

El verano de 2025 pasará a la historia como uno de los más mortíferos en la alta montaña italiana. Más de 100 personas han perdido la vida en apenas tres meses, la mayoría por imprudencia, falta de preparación o sobreestimación de sus fuerzas. Una estadística que alarma incluso a los veteranos del Soccorso Alpino, el cuerpo de rescate especializado en intervenciones de emergencia en la montaña. «Nunca habíamos visto algo así», dice Maurizio Dellantonio, su presidente. «Hemos tenido 83 muertos y cinco desaparecidos tan solo en el primer mes de las vacaciones de verano. Eso supone casi tres muertos al día», añade Dellantonio. «Estamos realizando un 20 % más de rescates que en años anteriores y muchos de ellos se habrían evitado con un mínimo de preparación y sentido común».

En zapatillas en la cima, 'selfies' al borde del abismo

Los testimonios de los socorristas se acumulan y parecen sacados de una tragicomedia. Turistas en zapatillas intentando subir glaciares. Senderistas sin agua ni mapas, atrapados por tormentas repentinas. Jóvenes que llegan en teleférico a 3.000 metros y exigen ostras y champán en los refugios, como si estuvieran en la Riviera -la costa turística del norte de Italia y el sur de Francia-, símbolo de lujo y playa. «La montaña está dejando de ser un espacio de contemplación para convertirse en un parque temático», se queja Antonio Montani, presidente del Club Alpino Italiano (CAI). «Y no todo el mundo entiende que aquí arriba la naturaleza no perdona».

Uno de los casos más desgarradores fue el del adolescente francés Liam Rezac, de 15 años, que desapareció en el Valle de Aosta tras separarse de su familia. Lo encontraron muerto, a casi 2.800 metros. Había resbalado con unas zapatillas de deporte en una zona escarpada. Como él, otros muchos: un chef que subió tras su turno de noche con zapatillas deportivas, una turista alemana que cayó 90 metros, un joven italiano que se perdió tras seguir la ruta de un 'influencer'. En todos los casos, un patrón común: falta de preparación, confianza excesiva y una peligrosa banalización del riesgo.

La cultura del 'like' y la obsesión por replicar fotos virales en Instagram están detrás de la mayor parte del fenómeno. «Las redes sociales han sustituido a los mapas topográficos», lamenta Franco Nicolini, veterano guía alpino y experto en rescates en Trentino. «La gente quiere la misma foto que vio en TikTok, sin saber lo que implica llegar hasta allí. No estudian la ruta, no consultan el tiempo, no llevan ni chaqueta», lamenta Nicolini. Y lo que empezó como un fenómeno anecdótico se ha convertido en una tendencia nacional. En Seceda, en el Tirol del Sur, hasta 8.000 personas llegaron en un solo día a una misma cima. En las Tres Cimas de Lavaredo, otro enclave emblemático de los Dolomitas, las colas para acceder en coche o en teleférico han alcanzado niveles absurdos. «Parece la vía del Corso de Roma un sábado por la tarde», ironiza un hotelero.

Una Disneylandia sin normas ni respeto

La llegada masiva de turistas ha encendido la chispa de la ira entre los habitantes de la región alpina. Los lugareños, acostumbrados a un turismo más responsable y respetuoso, ven cómo sus santuarios naturales se están convirtiendo en una especie de Disneyland. La respuesta no se ha hecho esperar. Grafitis como «Turisti go home» o «Troppi» (demasiados) han aparecido en rocas y estaciones de esquí. Agricultores de Seceda instalaron este verano un torniquete, una barrera con tarifa de cinco euros por persona para acceder a un sendero que atraviesa sus tierras. Su objetivo no era el lucro, sino una llamada de atención a las autoridades para que actúen. «Es un grito de auxilio», explica uno de ellos. «No recibimos un céntimo por la avalancha de gente que pisa nuestros prados, ensucia y deteriora el entorno. Y somos nosotros los que pagamos las consecuencias».

El debate ha llegado hasta el Gobierno. La ministra de Turismo, Daniela Santanchè, ha defendido la posibilidad de imponer peajes, cerrar pasos al tráfico e incluso establecer cupos de acceso en ciertas áreas de los Alpes y Dolomitas. En paralelo, el Club Alpino Italiano, la Fundación Dolomiti Unesco y asociaciones locales promueven una campaña para fomentar un«turismo consciente», que respete tanto el ecosistema como a las comunidades residentes. Porque el impacto del exceso de turismo no es solo ambiental -erosión de senderos, aumento de residuos, estrés en la fauna salvaje-, sino también social y económico. En muchas localidades, el precio de la vivienda se ha disparado, dejando a los jóvenes sin posibilidad de vivir en su tierra.

«Estamos creando un modelo turístico que expulsa a los propios montañeses», alerta Michil Costa, hotelero y activista ambiental en Corvara. «Hay que decir basta a los spas de lujo en plena montaña, a los refugios con jacuzzi y a las fiestas con DJ junto a trincheras de la Primera Guerra Mundial. La montaña no es eso», concluye Costa. Él es uno de los pioneros del turismo sostenible en Italia y propone medidas concretas: pasos cerrados al tráfico en verano, reservas obligatorias, limitación de camas turísticas y educación ambiental para los visitantes. Incluso ha llegado a sugerir, junto con otros hoteleros, que se renuncie al sello Unesco de las Dolomitas si este no va acompañado de un plan serio de gestión del territorio.

Vacaciones seguras o ruleta rusa

Mientras tanto, los socorristas siguen saliendo a diario a buscar senderistas perdidos, accidentados o simplemente agotados. Las intervenciones han pasado de 8.000 anuales antes del COVID a más de 12.000, muchas de ellas por causas evitables. «Hay quien llama al helicóptero porque se ha cansado de andar», denuncia Walter Cainelli, presidente del Soccorso Alpino del Trentino. «Y eso cuesta dinero, recursos y pone en riesgo a los rescatistas, que en muchos casos son voluntarios». Cainelli, como otros expertos, reclama una mayor cultura de la prevención. «No se trata solo de llevar buenas botas y una chaqueta impermeable. Es entender que la montaña exige respeto, preparación y humildad. No se puede improvisar». A su juicio, los accidentes no se deben solo a la inexperiencia, sino también al exceso de confianza: «El riesgo cero no existe. Pero si te adentras en una ruta de montaña complicada con calzado inadecuado -como unas simples zapatillas deportivas- o subes sin agua a 2.500 metros en pleno agosto, estás corriendo un riesgo muy serio».

El contraste con las playas no puede ser más llamativo. Según la asociación de balnearios, el número de turistas en los clubes de playa italianos ha caído un 30%. El encarecimiento de los servicios y la creciente percepción de masificación han empujado a muchos a probar suerte en la montaña. Pero en los Alpes, como advierte un socorrista, «aunque no haya mar, debes saber nadar»: en la montaña no basta con llegar, hay que saber moverse con seguridad.

Un modelo que no da más de sí

En el fondo, lo que vive hoy la montaña italiana no es más que la versión en altura del colapso que sufren lugares como Venecia, Florencia o la Costiera Amalfitana. Un modelo turístico basado en la cantidad, no en la calidad; en la promoción agresiva, no en la sostenibilidad. «El problema no es el turista que quiere ver la belleza, sino el sistema que lo empuja a hacerlo mal», advierte un reportaje reciente de La Repubblica. En este contexto, algunos expertos miran hacia otros modelos. En Bután, un pequeño reino enclavado en el Himalaya, el turismo está restringido por un pago obligatorio. En Noruega y Suiza, existen reservas naturales donde se accede solo con reserva previa. Y en Italia, algunas zonas ya han empezado a actuar: en el lago de Braies, célebre por su color turquesa, y en las Tres Cimas de Lavaredo, uno de los paisajes más icónicos de los Dolomitas, se necesita entrada previa. En Molveno, un lago alpino a los pies del macizo de la Brenta, en los Dolomitas del Trentino, este verano se han contado los accesos con vistas a una posible regulación.

En definitiva, la tragedia de este verano ha dejado una lección clara: se necesita un cambio de mentalidad. La montaña debe dejar de ser una simple postal y volver a ser sinónimo de respeto, preparación y humildad. Solo así se podrá evitar que los Alpes, este tesoro natural, se conviertan en un cementerio de sueños rotos al pie de las cumbres más bellas de Europa.