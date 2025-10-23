Suscríbete a
El director de Versalles: «Estamos devastados por el robo en el Louvre, un verdadero símbolo del patrimonio francés»

Laurent Salomé admite que «todos los museos están reevaluando su seguridad» que, según asegura, «en general, es bastante buena»

El robo en el Museo del Prado que escandalizó a España

Ana de la Cueva, Laurent Salomé y Víctor Cageao, durante la presentación del retrato de Luis XV y la infanta Mariana Victoria de Borbón, procedente de Versalles
Ana de la Cueva, Laurent Salomé y Víctor Cageao, durante la presentación del retrato de Luis XV y la infanta Mariana Victoria de Borbón, procedente de Versalles
Mónica Arrizabalaga

«Estamos todos devastados, horrorizados. Es un verdadero símbolo del patrimonio francés, así que es una conmoción». Laurent Salomé, director del Museo Nacional de los Palacios de Versalles y Trianon, no oculta que el robo de joyas en el Louvre ha supuesto ... un duro golpe para todos los franceses y en especial, para la comunidad museística. «Hoy, obviamente, todos los museos están evaluando las condiciones de seguridad que, en general -afirma a ABC-, son bastante buenas».

