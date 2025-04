Diez frases célebres del Papa Francisco

En sus gestos, pero también con su lenguaje, claro y directo, el Papa Francisco se mostró cercano a los que sufren y firme en sus mensajes. No había intervención pública en la que no agasajara a los periodistas con un titular, sin rehuir polémicas. «Dios es bueno conmigo, y me da una buena dosis de inconsciencia», decía. Estas son algunas de sus frases más recordadas de sus años de pontificado:

1.«¡Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres!»

(16 de marzo de 2013, tres días después de su elección, al explicar por qué eligió el nombre de Francisco)

2. «¡Hagan lío!»

(28 de julio de 2013, en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro)

3. «Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?»

(29 de julio de 2013, en el avión, de vuelta de Brasil)

4. «Ante Dios y su pueblo expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes y, humildemente, pido perdón. También les pido perdón por los pecados de omisión por parte de líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso»

(7 de julio de 2014, en una homilía tras un encuentro con víctimas de abusos)

5. «No se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio de inmigrantes»

(25 de noviembre de 2014, en su discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo)

6. «Las mujeres teólogas en la Iglesia son como las fresas en la torta, se necesitan más (...), ofrecen nuevos aportes a la reflexión teológica».

(5 de diciembre de 2014 ante mujeres teólogas)

7. «¿Es justo contratar un sicario para resolver un problema? No se puede. No es justo eliminar una vida humana, por pequeña que sea, para resolver un problema. Es como contratar a un sicario para resolver un problema»

(10 de octubre de 2018 durante una homilía dedicada al mandamiento «No matarás», en la que aludió al aborto en la plaza de San Pedro del Vaticano)

8. «Nadie se salva solo»

(27 de marzo de 2020, bendición extraordinaria en la Plaza de San Pedro durante la pandemia de Covid-19)

9. «La guerra es siempre una derrota para la humanidad»

(27 de febrero de 2022, en el rezo del ángelus tras la invasión rusa de Ucrania)

10. «En la Iglesia hay lugar para todos. ¡Todos, todos, todos!»

(3 de agosto de 2023, en la JMJ de Lisboa)