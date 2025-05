Las novedades, sobre todo en cultura, son un lujo de otro tiempo. Hagan la cuenta y sumen cuántas exposiciones con basura reciclada se inauguraron en lo que va de año. Cuántos proyectos bienintencionados reprodujeron la fórmula gastada de dar voz a los sin voz o ... se sirvieron de la metáfora del margen como una causa supuestamente reivindicativa. Cuántos textos recurrieron a la autoficción o cuántas intervenciones se justificaron con el noble propósito de deconstruir algo que supuestamente no funciona. Todas estas estrategias son réplicas reiteradas de un mismo hartazgo en el que solemos encontrar, con permiso de Deleuze, más repetición que diferencia y, sin duda, más tedio que sorpresa.

La creatividad no es un valor forzoso y existen apuestas artísticas o literarias que modestamente se conforman con replicar la vieja fórmula. La 'Ilíada' es un texto demasiado perfecto para no servir de modelo y ya saben lo que decía Eugenio d´Ors: todo lo que no es tradición es plagio. La emulación, la inspiración o el homenaje son recursos de los que siempre se ha servido cualquier creador. Pero lo absurdo, o incluso lo fraudulento, es intentar repetir al tiempo que se reclama el valor o la genialidad de lo disruptivo. Porque ni siquiera haría falta. Durante siglos la función del artista no fue otra que reproducir la naturaleza, hasta que con Oscar Wilde descubrimos que es la realidad la que suele copiar a las ficciones y no al contrario.

El problema de las revoluciones es cuando triunfan, porque no se puede celebrar la misma insurrección dos veces. Detrás de cada pionero siempre vienen los impostores. Y ante lo imposible de reiterar una vanguardia, me pregunto si al menos la experiencia de un nuevo clasicismo podrá enmendarnos. En cuestiones políticas los reaccionarios debatieron si lo opuesto a una revolución es una revolución en sentido contrario o lo contrario a la revolución. Aunque yo, francamente, a lo único que aspiraría es a no volver a encontrarme en el teatro con una señora que grita histérica y desnuda como si eso fuera a escandalizar a nadie.