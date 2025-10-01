Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Alemania detiene a tres miembros de Hamás por sospechas de un posible ataque en instituciones judías

Pablo Guerrero, la leyenda del barrio de Saconia

«Pablo Guerrero perteneció a una época en la que Saconia fue el centro de muchas cosas en Madrid. El centro de la poesía y de la lucha antifranquista»

El cantautor Pablo Guerrero muere a los 78 años

El cantautor extremeño Pablo Guerrero
El cantautor extremeño Pablo Guerrero EFE
Diego Doncel

Diego Doncel

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ha muerto Pablo Guerrero. Ha muerto un músico extraordinario, un gran poeta y, sobre todo, ya echamos de menos a un hombre que hizo de la bondad, de la humanidad y del compromiso los puntos cardinales de todos sus actos. Lo he visto asiduamente ... en el bar Los Poetas. Allí escribía, tomaba café, charlaba con sus amigos. Era el santuario humilde de una persona humilde. El último santuario de la leyenda del barrio de Saconia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app