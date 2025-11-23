«Dicen que el azúcar es más adictivo que la cocaína, pues yo quiero ser el Pablo Escobar del azúcar»

El tiempo se acaba. El apocalipsis se acerca. Las corporaciones de comida rápida están a punto de adueñarse por completo del mundo y destruir para siempre la cocina tradicional y la alta gastronomía. La gente estará condenada a sólo comer basura y no pensar ... en ello. Sólo queda un último foco de resistencia, un foro gastronómica vasco que se esconde en las catacumbas de una iglesia de Bilbao y que prepara su venganza. ¿Podrán los chefs Sergio Ortiz de Zarate, Jordi Roca, Hideki Matsuhisa o Eneko Atxa salvar a la cocina de su fatal destino?

Esta es la base de la colección 'Saltsa Nostra', un nueva serie de trece novelas gráficas que unen recetarios de los grandes cocineros contemporáneos con una historia ideada por el premio Goya Pedro Rivero. En mayo salió el primer número y el próximo 26 de noviembre está previsto el segundo, protagonizado por el japonés estrella Michelin Hideki Mitsuhisa y para Sant Jordi de 2026 está previsto el estreno del protagonizado por el 'mafioso' Jordi Roca. «Cuando le estábamos vendiendo la idea por zoom, él se acercó a la pantalla y nos dijo: 'dicen que el azúcar es más adictivo que la cocaína. Pues si lo hacemos yo quiero ser el Pablo Escobar del azúcar'. Sólo necesitó una frase para ver que entendía perfectamente la gamberrada que queríamos hacer», recuerda con una sonrisa Ortiz de Zarate.

El chef de Barakaldo, cuyo restaurante 'Zarate' en Bilbao es una parada obligatoria para los amantes de la gastronomía, tenía claro que no quería hacer el típico libro de cocina, pero no sabía qué hace ni cómo hacerlo. «Desde que abrimos el restaurante y nos dieron la estrella Michelin, muchos me habían pedido un libro, pero yo no quería hacer el típico libro de recetas. Cuando Iker me habló de hacer un cómic, me explotó la cabeza. Eso era exactamente lo que quería hacer y nos pusimos manos a la obra sin tener ni idea de lo difícil y lo caro que es en realidad hacer un cómic», afirma Ortiz de Zarate.

De esta forma, el cómic mezcla el mundo de la cocina con un 'thriller' a medio camino de 'Uno de los Nuestros' y el universo tarantiniano, obra del ganador de un Goya Pedro Rivero. Los personajes, por ejemplo, entre pistola, cuchillo y puñetazo se paran a discutir si hay tomate o no en el bacalao a la bilbaína. «En pandemia, no podíamos abrir por las tardes y nos quedábamos tomando cervezas en la terraza y pensando chorradas, hasta que empezamos a escribir ideas en servilletas y recopilarlas en un excel», recuerda el cocinero.

La idea de protagonizar la historia por un colectivo de cocineros vino de la amistad que mantienen muchos chefs vascos y que hace que, una vez cierran sus restaurantes, se reúnan en el restaurante de uno de ellos y compartan vivencias con una cerveza o un gin tónic. «Cada cómic está protagonizado por un chef y en él reunimos no sólo sus recetas, sino sus anécdotas con comensales, proveedores, compañeros, su vida entre bambalinas, así como sus productos estrella que se unen en la historia no como un 'pegote', sino como parte integral e importante de la historia», remarca Ortiz de Zarate.

En su caso, estamos hablando de productos de proximidad, del mar, el pescado del Atlántico, una especialidad que ha convertido a 'Zarate' en un restaurante admirado en todo el mundo. «Es cocina a puñetazos. Ahora el dilema es para las librerías, dónde colocarnos, en los libros de cocina o en los de novela gráfica. Yo digo que en el escaparate me basta», sentencia Ortiz de Zarate, que no duda en describir la propuesta como «una gamberrada» al mismo tiempo que uno de los trabajos que más satisfacciones le está dando desde que se inició en el mundo de la cocina.

En el libro, todo es diferente, incluso el recetario que acompaña al final de la historia. Las fotografías que ilustran los platos, por ejemplo, son representaciones grotescas y cinematográficas de lo que es vivir en una cocina de un restaurante con estrella Michelin, con cocineros peleándose, vasos rotos o chefs manchados con sus propios platos. «Lo que yo no quería era la típica foto de estudio, que parece sacada sin vida en un laboratorio. Yo quería que las fotos también contasen historias y nos lo pasamos como niños haciéndolo», afirma el chef.

La gran repercusión que ha tenido el primer volumen, 'Saltsa Nostra. El komik de recetas de Sergio Ortiz de Zarate', ha llamado la atención al universo audiovisual y han tenido ya conversaciones con Prime Video para ver la posibilidad de trasladar el cómic a la pequeña pantalla. «La idea original, en realidad, era hacer una serie de Netflix, pero nos pareció demasiado entonces. Que ahora pueda transformarse en un proyecto televisivo nos encanta», dice Iker Bildosola, el compañero de batallas de Ortiz de Zarate en esta aventura. Series como 'The Bear' o 'Black Rabbit' han popularizado la cocina en la ficción, que ahora verá el estreno de 'Sin gluten' en televisión española. Adaptar el cómic sólo sería el siguiente paso en este camino.

La serie está prevista que tenga 13 volúmenes. A finales de noviembre llegará el de Hideki Matsuhisa, que en este caso será un Manga que viajará de Bilbao a Barcelona y de Barcelona a Kyoto. «Crecí con 'Heidi', 'Doraimon' u 'Oliver y Benji', pero en Japón, la tradición del cómic adulto viene de muy lejos. Mis amigos de 50 años todos leen todavía cómics. Poder protagonizar uno me encanta», afirma Matsuhisa. El siguiente, en las navidades de 2026, será el protagonizado por el cocinero vizcaíno Eneko Atxa, con tres estrellas Michelin, y para abril del 2027 se está en conversaciones para poder contar con la francesa Anne-Sophie Pic, también tres estrellas Michelin. «Lo que nos abriría el mercado francobelga, que nos interesa mucho», comenta Bildosola.