Una dibujante en Corea del Norte: «Kim Jong-Un no es divino, un día morirá, y hay que trabajar para la paz»

Keum Suk Gendry-Kim, autora de 'Hierba', participa en el Festival Kosmópolis para presentar su libro documental sobre el dictador norcoreano y el drama de las familias separadas por la frontera

Una de las viñetas de la novela ilustrada de la dibujante coreana
Una de las viñetas de la novela ilustrada de la dibujante coreana Keum Suk Gendry-Kim

Carlos Sala

Barcelona

La dibujante Keum Suk Gendry-Kim vive en la isla de Ganghwa, a escasos metros de la frontera con Corea del Norte. La posición estratégica de su pueblo hace que a su lado haya una base militar y sus vecinos no paran de ... oír el sonido de alarmas y bombas por culpa de diferentes ejercicios militares. El estrés y la incertidumbre no dejan de crecer en la población, mientras el conflicto entre el norte y es sur se recrudece: «Aunque quisiese vivir ajeno al conflicto entre las dos Coreas, me sería imposible. Nunca sabes cuándo van a realizar estos ejercicios, pero a veces empiezan a las nueve de la mañana y no acaban a las cinco de la tarde. Eso es lo peor, no saber cuándo acabarán. No puedes dejar de pensar», comenta Keum Suk Gendry-Kim.

