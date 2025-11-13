Suscríbete a
La Fiscalía defiende que el borrado de datos fue «legítimo» y no tiene incidencia en la causa

El día en que el cineasta Michelangelo Antonioni se convirtió en el personaje de «Blow up»

La Virreina expone sus collages pictóricos sobre montañas oníricas y las contrapone con la fotografía conceptual del italiano Luigi Gherri

Casi dos décadas después de su muerte, la obra del cineasta sigue más viva que nunca

Una de las montañas encantadas de Michelangelo Antonioni
Una de las montañas encantadas de Michelangelo Antonioni CGaleria de arte moderno y contemporáneo de ferrara

Carlos Sala

El cineasta Michelangelo Antonioni fue, como muchos otros, un artista frustrado. De pequeño, desde su Ferrara natal, recorría todas las exposiciones que podía y miraba asombrado catálogos y libros de arte. Sin embargo, a la hora de plantear sus ideas al lienzo, ... no le salía nada. Un día, más frustrado que nunca ante un retrato que no le satisfacía, cogió la imagen y la rompió en mil trozos. Más calmado tras su estallido de furia, miró los restos esparcidos por el suelo, y aquellas formas y colores sueltos, sin narrativa, sin lógica estructural, le cautivó. Cogió los restos y los recopiló en un collage, que luego fotografió y amplió y amplió hasta que la imagen que dibujaban le recordaba a cimas de montañas maravillosas. Nacía así su gran serie artística ‘Montagne incantante’, 160 cuadros de pequeño formato que le reconciliarían con sus ansias artísticas.

