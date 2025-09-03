La detención de un guionista por un tuit sobre trans desata las críticas del Gobierno de Starmer: «La Policía debería vigilar las calles y no las redes sociales»

El escritor y director irlandés Graham Linehan posa con el premio en la categoría de comedia por «The I.T. Crowd» en la 36.ª edición de los Premios Emmy Internacionales eb 2008 en una imagen de archivo

El guionista Graham Linehan ha sido detenido este lunes en el aeropuerto de Heathrow (Londres) por incitar a la violencia con sus polémicos mensajes en X contra las personas transgénero. Su arresto ha puesto sobre la mesa la libertad de expresión en Reino Unido. En una de las publicaciones, Linehan decía que «si un hombre transgénero se encuentra en un espacio exclusivo para mujeres, está cometiendo un acto violento y abusivo». «Monta un escándalo, llama a la policía y, si todo lo demás falla, dale un puñetazo en los testículos», aseguraba.

El escritor irlandés Graham Linehan, cocreador de la popular serie de televisión de los años 90 'Father Ted', fue quien dio a conocer la noticia afirmando que fue detenido por cinco policías armados el aeropuerto londinense. Nigel Farage, cuyo Partido Reformista lidera las encuestas en el Reino Unido, afirmó que plantearía este caso, entre otros, cuando compareciera ante el Congreso en el Capitolio este miércoles.

«El caso de Graham Linehan es otro ejemplo más de la guerra contra la libertad en el Reino Unido», dijo antes de declarar ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. «La libertad de expresión está siendo atacada, e insto a Estados Unidos a que se mantenga alerta».

If a trans-identified male is in a female-only space, he is committing a violent, abusive act. Make a scene, call the cops and if all else fails, punch him in the balls. — Graham Linehan 🎗️ (@Glinner) April 20, 2025

Noticia Relacionada «Los actores de Harry Potter han criticado demasiado a J.K. Rowling. Sin ella, estarían en una tienda de chuches» Celia Fraile Gil Siempre claro en su defensa a la escritora, el autor de 'El niño con el pijama de rayas' crea a un sociópata literario que usa su atractivo para ascender en su última novela

La Policía Metropolitana de Londres asegueró que el lunes detuvo a un hombre, tras llegar en un vuelo procedente de Estados Unidos, como sospechoso de incitar a la violencia en relación con unas publicaciones en X. «La detención fue realizada por agentes de la unidad de aviación de la Policía Metropolitana», informaron pero sin dar más detalles. «Es habitual que los agentes que patrullan los aeropuertos lleven armas de fuego. Estas no se sacaron ni se utilizaron en ningún momento durante la detención».

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, ha defendido en el programa 'Today' de la BBC que la Policía debería dedicarse a patrullar las calles en lugar de los tuits: «Si a lo largo de los años, con buenas intenciones, el Parlamento ha ido imponiendo cada vez más expectativas a la policía y ha diluido el enfoque y las prioridades del público, es obvio que eso es algo que debemos revisar», añadió.

La detención volvió a centrar la atención en las leyes sobre libertad de expresión del Reino Unido. La creadora de Harry Potter, J. K. Rowling, también conocida por sus opiniones críticas con el género, calificó la detención de Linehan de «absolutamente deplorable» y «totalitarismo». El multimillonario tecnológico y propietario de X, Elon Musk, dijo que Gran Bretaña era un «estado policial». El nuevo líder del Partido Verde del Reino Unido, Zack Polanski, defendió la detención como «proporcionada» dado el contenido de las publicaciones, pero dijo que no sabía por qué los agentes iban armados.

La libertad de expresión ha sido recientemente noticia en el Reino Unido después de que cientos de personas fueran detenidas por mostrar su apoyo al grupo activista Palestine Action. Este grupo fue prohibido como organización terrorista después de que sus activistas irrumpieran en una base aérea británica y lanzaran pintura sobre los aviones.

El vicepresidente estadounidense JD Vance se ha mostrado especialmente crítico con este tema y lo planteó al primer ministro Keir Starmer durante una reunión en la Casa Blanca en febrero. Linehan también es cocreador de las populares series de televisión 'Black Books' y 'The IT Crowd', galardonadas con premios Emmy y BAFTA.

Más recientemente, se ha dado a conocer por sus opiniones críticas con el género, que surgieron después de que un episodio que escribió fuera criticado por transfóbico. El jueves deberá comparecer ante un tribunal de Londres por otro caso, en el que se le acusa de acoso y daños criminales contra una persona transgénero.