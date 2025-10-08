Suscríbete a
El tesoro arqueológico acumulado durante siglos por quebrantahuesos

Entre cáscaras de huevos de buitre y restos de presas, descubren en doce nidos del sur peninsular más de 200 artículos hechos por el hombre, algunos de más de 600 años de antigüedad

Shackleton confesó a su mujer que el Endurance no era un barco tan fuerte «como el Nimrod» que había usado años antes

Restos hallados en nidos de quebrantahuesos del sur peninsular
Restos hallados en nidos de quebrantahuesos del sur peninsular SERGIO COUTO Y LUCÍA AGUDO
Estrato a estrato, como si de un yacimiento arqueológico se tratara, un equipo de investigadores españoles dirigido por Antoni Margalida, del Instituto de Investigación de Caza y Fauna Silvestre, ha analizado las capas de 12 nidos de quebrantahuesos en las montañas del sur peninsular ... y entre cáscaras de huevo de buitre, restos de presas y otros materiales de anidación esperados, se han topado con más de 200 objetos humanos. Desde una honda hecha de esparto a zapatos, una flecha de ballesta; una pieza decorada de cuero hecha de piel de oveja, una pieza de cestería o una lanza de madera. La datación por radiocarbono mostró que algunos de estos artefactos tienen más de 600 años de antigüedad.

