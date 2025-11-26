Un desconocido retrato familiar de Renoir vendido por 1,8 millones de euros en París

Un desconocido cuadro del pintor francés Pierre-Auguste Renoir, que había permanecido en manos de una familia y no se había visto hasta ahora, fue vendido el martes por 1,8 millones de euros en una subasta en París, informó la casa de ... remates Drouot a AFP.

La pintura, titulada 'El niño y sus juguetes -Gabrielle y el hijo del artista, Jean', estaba estimada en entre 1 millón y 1,5 millones de euros, y nunca había sido expuesta ni vendida. Fue adquirida por un comprador internacional, precisó la casa de subastas que no lo identificó.

El lienzo, un óleo de 54x65 centímetros, representa a Jean Renoir, segundo hijo del pintor y futuro cineasta de renombre, sentado en las rodillas de su niñera, Gabrielle Renard, jugando con unas figuritas.

Pintado entre 1890 y 1895, el cuadro perteneció a Jeanne Baudot, única alumna y amiga cercana del artista. Ella lo conservó hasta su muerte, en 1957, en su casa de Louveciennes, en las afueras de París, donde Renoir había instalado su taller.

La obra fue legada posteriormente a su «hijo espiritual» Jean Griot, miembro de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y del gabinete del general Charles De Gaulle, y posteriormente director del diario Le Figaro en la década de 1970. Tras su fallecimiento, en 2011, fue conservada por sus herederos.

«Es un cuadro que nunca salió de la familia, que nunca se había visto y que ni siquiera figuraba en los archivos Wildenstein», una referencia importante en el mundo del arte, precisó el subastador.