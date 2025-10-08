Suscríbete a
ABC Cultural
En directo
Sesión de control al Gobierno: nuevo cara a cara de Sánchez y Feijóo

El dardo

Theodor Herzl: El Estado judío

«Movistar Plus+ cuenta con un documental del padre espiritual de lo que sería Israel, nacido bajo votación democrática de la ONU en 1947»

Lo que encontraron, por Daniel Múgica

Theodor Herzl
Theodor Herzl AFP
Daniel Múgica

Daniel Múgica

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En Movistar Plus+ se ve el magnífico documental del también magnífico judío, como la mayoría, Theodor Herzl (1860-1904). Fue el padre espiritual de lo que sería Israel, nacido bajo votación democrática de la ONU en 1947. El mismo Herzl escribiría que tardaría cinco ... o cincuenta años en cumplirse su promesa, y fueron cincuenta. El político, escritor, abogado y periodista moriría a la corta edad de cuarenta y cuatro tacos. Había nacido en Budapest y vivido en Austria y Francia, realizando varios viajes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app