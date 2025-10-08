En Movistar Plus+ se ve el magnífico documental del también magnífico judío, como la mayoría, Theodor Herzl (1860-1904). Fue el padre espiritual de lo que sería Israel, nacido bajo votación democrática de la ONU en 1947. El mismo Herzl escribiría que tardaría cinco ... o cincuenta años en cumplirse su promesa, y fueron cincuenta. El político, escritor, abogado y periodista moriría a la corta edad de cuarenta y cuatro tacos. Había nacido en Budapest y vivido en Austria y Francia, realizando varios viajes.

En el documental se cuenta que existe un miedo existencial judío, que algo terrible nos va a suceder a los judíos. Y en efecto, a la labor ingente de Herzl sucedió el Holocausto. La grandeza intelectual del hombre de letras se plasma en un escrito de medio centenar de páginas: 'El Estado Judío', en el que se inicia el movimiento nacional de liberación judío, donde se postula la pertenencia y la permanencia a Israel, la tierra de los judíos que no quieren ser asimilados.

Los ingleses ofrecen al estadista una franja de tierra en Uganda para crear el Estado, a lo que se niegan sus pares. Herzl y los demás judíos conocemos la frase de despedida entre nosotros: 'Mañana en Jerusalén'. No contemplamos otra patria que no sea el territorio sagrado de Israel.

En el documental cobran vida los extractos de sus escritos y su gran hazaña: El primer congreso judío, que reúne a la tribu de Moisés en Basilea, venida de todas partes del mundo. Se llega a un acuerdo, que el Estado judío tiene que ser humanista, un oasis de democracia, igualdad y libertad, lo que se mantiene pese a los excesos de la extrema derecha, hoy en el poder, de Netanyahu. A este, como a los demás, un Estado democrático los puede expulsar del poder, algo con lo que ni sueña Palestina, donde gobierna el grupo terrorista Hamás.

Herlz, el primer padre de Israel, el segundo sería Ben-Gurion, representa lo mejor del judaísmo, y lo que ha sobrevivido a las persecuciones y masacres que hemos sufrido, la creencia en la paz, no la de los cementerios, como crisol de las aspiraciones humanas.