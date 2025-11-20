Ahora se trata de comprobar quién es más fuerte por la derecha o la izquierda en el asunto de lo woke, de la cancelación intelectual, la merma al cabo de las libertades, empezando por la de expresión, innata a cualquier oficio, más al de ... periodista y escritor. Será que, a fin de cuentas, los dos grandes partidos quieren callarnos, el falso socialismo a los que no estamos en su nómina ni les besamos el culo y la derecha del PP como un aviso para navegantes puesta la proa en su futura gobernanza.

Se votó en el congreso de sus señorías, que es el nuestro, por amplia mayoría, que el término cáncer no puede ser utilizado como metáfora fuera de sus ámbitos y definiciones de patología médica. Así, de golpe, los del PSOE en todo y los del PP en temas alarmantes, se cargan siglos de magníficas comparaciones literarias, con la corrupción, la de hoy y la de siempre, caracterizando la metástasis del cáncer.

El cáncer puede ser de próstata, sin ir más lejos, el que afecta a los testículos, pero para ello hay que tener huevos, sabiendo que hoy están muy caros. Quizás, debido a ello, la iniciativa salió de La Moncloa, del de Paiporta, que ya demostró durante la dana que huevos no tiene ni tendrá y que le va escapar a la carrera y guardar la ropa. Recuerda mucho a un personaje de mi querido Arturo Pérez-Reverte, al espadachín italiano Malatesta, tan acostumbrado a acuchillar por la espalda que al hacerlo de frente cree estar perdiendo facultades.

Lo del cáncer en la política, lo del cáncer en la empresa, lo del cáncer en la vivienda es el gran problema de la nación, que afecta a todos sus organismos y la conduce a una enfermedad eterna. Y no digamos el robo de unos millones de euros de los programas estatales, de la enfermedad mortal de necesidad. Así que los escritores proseguiremos usando las metáforas de tan terrible palabra en este caso pese a la ley, de las peores.