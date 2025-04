'If Walls Could Talk', de Robert Barry en la galería Parra & Romero: objetualizar las palabras

Uno de los murales de 'If Walls Could Talk'

Dos palabras de tipografía fina, escritas en tiza sobre fondo azul, ocupan con rotundidad y elegancia la pared más amplia de la galería Parra & Romero: 'Love to (Amor a)'. ¿A qué? Nos preguntamos. A una pareja, un amigo, la vida… Múltiples posibilidades completan ... la frase. Además, en inglés la expresión 'love to' también se traduce por 'me encanta' y va seguida de un infinitivo: bailar, leer, soñar… Otra marea de opciones infinitas se abren en el pensamiento.

Esto es precisamente lo que busca el mítico artista Robert Barry (Nueva York, 1936): generar un espacio de apertura y posibilidad entre la obra y el espectador, provocarle una reacción que viene de dentro, de su propia experiencia subjetiva desencadenada por las palabras. Noticias relacionadas 'Casa y calles' en la galería Espacio Mínimo: las ausentes y sus lugares, según Diana Larrea Carlos Delgado Mayordomo

'Línea, forma y espacio', de Gego: el arte de pescar sombras Fernando Castro Flórez Barry, a caballo entre el Minimalismo y el Conceptual (movimiento que lideró junto a D. Houbler, J. Kosuth y L. Weiner de la mano del marchante Seth Siegelaub), siempre se interesó por lo que no se ve. En su primera etapa, los años 60, destacaron piezas de carácter inmaterial como 'Inert Gas Series', consistente en introducir gases inertes en diversos espacios y registrarlos como obras; 'Closed Gallery', donde invitaba a exposiciones que permanecían cerradas mientras duraban; o 'Telepathic Piece', en la que trataba de comunicarse telepáticamente con una obra de arte. A partir de los 70 se da cuenta de que el lenguaje es la manera de dar a conocer su trabajo invisible y comienza a utilizarlo como estrategia fundamental. Tanto es así, que las palabras se convierten, no solo en objetos artísticos, sino en el recurso más propio (y casi único) de su producción durante los siguientes 50 años. La cita actual en Madrid, 'Si las paredes hablasen', es su primera retrospectiva centrada en su prolífica obra mural, que dialoga con la arquitectura la galería. En la pared escrito. en las imágenes, distintos murales de Robert Barry en Parra & Romero G. Parra Romero Algunos esquemas gráficos adquieren la forma circular de un reloj de cuyas horas imaginarias salen términos en diagonal; otras, los disponen marcando los límites de la pared o distribuyéndolos de la misma de manera aparentemente aleatoria (en realidad, su hacer es metodológico y riguroso). En ningún caso, los conjuntos de palabras albergan una narrativa, sino que funcionan como líneas de fuga que activan imágenes y emociones particulares. El salto entre la palabra que designa algo y su correspondencia con la idea en la mente del observador, eso que Lacan denominó el «desfiladero del significante», permite que los derroteros conceptuales se multipliquen y dependan del mundo interno de cada quien. Robert Barry 'If Walls Could Talk'. Galería Parra & Romero. Madrid. C/ Claudio Coello, 14. Hasta el 17 de mayo. Cuatro estrellas. La pieza situada al acceder a la galería, con un árbol, es la única que condiciona la mirada y rompe la simplicidad minimalista del resto de la cita.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión