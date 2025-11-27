Suscríbete a
ABC Cultural

Un Federico García Lorca desconocido

Viaje a Granada en pos del poeta cineasta

LIBROS / CINE

En su viaje a Nueva York en 1929, comenzó a trabajar en un guion cinematográfico que la Guerra Civil terminó de truncar. Su fundación en su ciudad natal le sigue los pasos al proyecto y fabula con artistas actuales cómo podría haber sido

El poeta Federico García Lorca en imágenes inéditas de 1932

Lorca fotografiado años antes de su aventura americana
Lorca fotografiado años antes de su aventura americana
Juan Francisco Rueda

Juan Francisco Rueda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la primera carta que, al asentarse en Nueva York, remite Federico García Lorca a su familia, el 28 de junio de 1929, el poeta muestra el desbordante entusiasmo por encontrarse en aquella megalópolis, compartiendo cómo le impresionó, entre otros lugares, el cinematográfico y teatral ... Broadway.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Juan Francisco Rueda

Crítico de ABC Cultural en Málaga

Juan Francisco Rueda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app