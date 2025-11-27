Turra reaccionaria: manual de instrucciones

¿Cómo va todo por Sheffield? He mirado el tiempo que tenéis por allí, y es como el de aquí, pero con lluvia. Ayer oí a una señora decir que si no hay viento, no hay frío. Y creo que tiene razón. Lo agresivo es ... el viento. La lluvia pacifica el frío, lo modera. En cambio, el viento lo azuza, lo violenta. Así que en ese sentido nos sacáis algo de ventaja. El frío inglés lleva a quedarse en casa, para no mojarse.

Pero el frío de Castilla lleva a salir a la calle, porque suele venir con sol y un cielo azul e inalcanzable. Quizá por eso en la isla tenéis esa capacidad para hacer música, esa evidente e incontestable superioridad para el pop y el rock. Porque convendrás conmigo en que Dios no os ha llamado por el camino de la ópera o de la música clásica. Posiblemente porque vuestro frío lleva a la introspección. Y cuando alguien mira hacia dentro y se ha de resguardar de la lluvia, tiende a coger una guitarra. Y entonces llama a un amigo que ha hecho el mismo proceso, pero con un bajo. Y luego el de la batería y el del piano y ya está, ya tenemos montada una banda.

Desde luego, no se me ocurre una forma mejor de pasar la adolescencia que haciendo canciones y tocándolas con los amigos. Esto se lo escuché una vez a Ariel Rot, que era el guitarrista de Los Rodríguez, una banda argentina que nos volvió locos. Y tenía razón: la mejor manera de pasar la juventud es formando una banda de rock, es decir, uniendo la creatividad con la amistad y con la expresión. Porque, como dice Nieto Jurado, lo terapéutico no es escribir sino publicar.

Es decir, pasar de lo privado a lo notorio. Él lo fundamenta en cuatro motivos. El primero, la repercusión pública; el segundo, la posibilidad de ser replicado; el tercero, la ruptura de la timidez y la realidad de la intimidad pública, y el cuarto, el desarrollo del personaje literario que todo artista es o aspira a ser. «Para el artista queda lo que es cierto, lo que pudiera ser cierto, lo que quiere que sea cierto.

Y también «la imagen que quiere dejar de sí», en palabras del propio Nieto Jurado. Hay algo terapéutico en ir formando una identidad —que es siempre individual— a través de la creación artística y a la vista de todos, como esas cocinas modernas. Pero todo ello se vuelve definitivamente mágico cuando las identidades individuales se juntan voluntariamente para trascenderlas en una identidad colectiva. Es decir, en una banda.

«En cualquier caso, admiro profundamente la manera que tenéis los ingleses para unir tradición y modernidad»

Creo que aquí somos más individualistas. Por eso somos escritores, pintores, toreros. En cualquier caso, admiro profundamente la manera que tenéis los ingleses para unir tradición y modernidad; retaguardia y vanguardia. Lo integráis perfectamente, por ejemplo, en la decoración. Sin ir más lejos, los 'punkies' llevaban siempre la 'Union Jack'. Aquí no sabemos hacer eso y de ello quería hablarte hoy. En España estamos siempre en la dialéctica reforma-ruptura y, por ello, la tradición es algo objetivamente bueno u objetivamente malo, algo a lo que aferrarse o algo de lo que liberarse, pero nunca algo que asumir para seguir evolucionando.

Fascismo y estética

Nuestra izquierda no entiende el progreso como reforma sino como ruptura. Y por ello odia todo lo que signifique conservar. Pero lo hace porque nuestra derecha confunde lo conservador con lo reaccionario y, por ello, no considera la tradición —algo, por definición, de todos— como un trampolín para proyectarse sino como una correa para encarcelarse.

Un reaccionario no quiere conservar el pasado sino destruir el presente, parar el tiempo y sus consecuencias e ir marcha atrás a toda velocidad para llegar a un estadio anterior y casi siempre mítico y legendario que solo existe en el imaginario. Un estadio anticreativo y, por ello, antiartístico.

Lo vemos ahora con la tendencia tradicionalista que ha llegado a las artes, algo que buena parte de la derecha española, que es muy básica y muy previsible, quiere asumir como victoria y como reacción frente a la deriva de la izquierda española, siempre tan frívola y tan simplona. Y sobra decir que anquilosarse en la tradición es incompatible con el acto de la creación pura, eminentemente libre.

Así que, para liberarnos de las tonterías culturales de la izquierda, nos hemos atrapado en las tonterías culturales reaccionarias, en la turra del modo de vida bueno y decente, en el tostón de la beatería cargante, de los meapilas insufribles, de los santurrones empalagosos, de los devotos plomizos, de los mojigatos recalcitrantes, de los cursis de sacristía y de los cuadros con casita y arbolito. Y ahora nos da por reivindicar los edificios neoclásicos, la pintura figurativa y la vida conventual.

Y vemos a la gente reivindicar gimnasio, religión y celibato tras una ruptura. Bien, Felipe IV encerraba a sus ex en un monasterio. Ahora las ex se encierran voluntariamente. El progreso reaccionario ha resultado una curiosa mezcla entre monasterio y frenopático.

Y confundimos la espiritualidad 'new age' con lo religioso; la belleza evidente con la profunda y la expresión artística con la reivindicación política. Y ahí es donde llega el arte como marco insoportable: la belleza como forma de la verdad, que es tanto como confundir la verdad con su folclore. Porque la belleza esconde tanto como muestra. Y muchas veces, bajo una estética perfecta, late el vacío, la mentira o incluso la violencia.

El fascismo, por ejemplo, sabía mucho de estética, de desfiles, uniformes y arquitectura grandiosa. Era la estética como anestesia, como trampantojo que oculta el eco hueco de las cosas vacías y del amor por el efecto ante la incapacidad para abrazar la causa. De la estética para ocultar la verdad, en nombre de la verdad.

Yo sé que hay gente que cree que su madre cocina mejor que Adrià, que su sobrina pinta mejor que Pollock y que los toros son una excusa para escuchar el himno nacional y gritar al torero cuando va a entrar a matar: «Imagínate que es Sánchez», entre las risotadas del respetable. Bien, pues no. Adrià cocina mejor que su madre, lo que hacíaPollockno lo hace su sobrina y si los cafres toman por completo los toros, acabarán con ello, como acaban con todo. Pero todo esto lo comprenderemos en el siguiente pendulazo. Mientras tanto, nos tocará defender el Arte y la Cultura —perdón por las mayúsculas— de aquellos que lo utilizan como arma. O, dicho de otro modo: «Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros».

Resguárdate de la lluvia y de la turra con un poco de arte del bueno. Que hace mucha falta. Siempre tuyo.