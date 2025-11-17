Trenet de la Marina: memoria mediterránea

El olor a jazmín, el azul del Mediterráneo y la sombra de las palmeras evocan los veranos de Alicante a comienzos de los 70. Un tiempo que se va desvaneciendo en la memoria hasta parecer un sueño. Más de medio siglo después, todavía sigo oyendo ... la campana de la estación de la playa de San Juan que avisaba de la llegada del tren con destino a Alicante. Un trayecto de 8 kilómetros bordeando el mar que terminaba en la playa del Postiguet.

Fue en el verano de 1969 cuando mi padre alquiló un apartamento cerca de la Explanada y nos llevó a toda la familia, con mi madre y mis tres hermanos, desde Burgos a Alicante en un Seat 1500 amarillo. El viaje duraba casi dos días porque invariablemente nos deteníamos para dormir en La Roda en un hotel al borde de la carretera. Llegábamos a nuestro destino a primera hora de la tarde del día siguiente. El itinerario se repitió invariablemente hasta 1973, el último verano que pasamos allí.

Me gustaba levantarme pronto para pasear por las calles vacías de Alicante y observar a las gentes que tomaban café en los quioscos de las pequeñas plazas. A mediodía, subíamos al coche para pasar la jornada en la playa de San Juan, en la que todavía se podía aparcar sin dificultad y comer una paella en un chiringuito.

Mi rutina no cambiaba. Cerca de las cinco de la tarde, mientras mi familia apuraba las últimas horas de playa, yo cogía el Trenet de la Marina para volver a la ciudad. Era un ferrocarril de vía estrecha que recorría en las dos direcciones los 92 kilómetros entre Denia y Alicante. El tren paraba en Calpe, Altea, Benidorm, Villajoyosa, El Campello, luego San Juan y, por último, la estación de la Marina de Alicante, un edificio de dos pisos con los andenes colindantes al mar.

Recuerdo los altos edificios de apartamentos de la Albufereta, recortados bajo un peñón, a la entrada de Alicante. Muchos bañistas se subían a los vagones para mezclarse con el público habitual del tren, habitantes de los pueblos que viajaban a la capital. Era un microcosmos que se dispersaba al llegar a esa estación, que siempre identifico con la playa, las palmeras y el aroma del salitre. Me llamaba la atención los vendedores de helados que deambulaban con un carrito por el paseo del Postiguet.

El Trenet de la Marina ya no existe. El servicio lo presta hoy un ferrocarril de la Generalidad valenciana. Entonces estaba operado por FEVE, que lo había heredado después de que el Estado tuviera que nacionalizar la línea en 1964 tras haber dejado de ser rentable. Todavía en 1970 el ferrocarril disponía de una sola vía y estaba sin electrificar si mal no recuerdo.

El proyecto de enlazar Alicante con la Marina surgió en 1882 cuando el Gobierno concedió el permiso de construcción y explotación al empresario alicantino Juan Bautista Lafora. Pero la iniciativa no prosperó por problemas económicos y burocráticos. Hubo que esperar a 1902, la fecha en la que se constituyó la Compañía de Ferrocarriles de Alicante a la Marina, que acometió la compra de terrenos y la construcción de la vía. Ocho años después, la empresa quebró y los trabajos quedaron inconclusos.

El Ministerio de Fomento adjudicó de nuevo la concesión a otra compañía privada que prosiguió el tramo entre Villajoyosa y Denia. Alfonso XIII colocó la primera piedra. Finalmente, el 28 de octubre de 1914 se inauguró el trayecto que llegaba hasta Altea. Al año siguiente, el servicio se extendió hasta Denia, la capital de la Marina Alta. Hoy el Trenet es una sombra de un pasado que tal vez no existió.