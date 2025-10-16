¿A quién le toca pagar?

Era un poco tarde cuando llegué al Tanata. Andrés removía su café con una cucharilla tan doblada que parecía la ideología de un socialista. Me espetó:

—¿Sabes lo que me gusta de este sitio? Que aquí nadie habla de futuro.

—Normal —contesté—. Aquí ... todo el mundo ya ha hecho testamento.

El camarero nos oyó y asintió con gravedad. Era un hombre con bigote filosófico y paciencia de santo, el tipo de persona que serviría una copa incluso en medio del Apocalipsis, pero solo si la pedías con educación.

—¿Han visto lo de Gaza? —preguntó, dejando el periódico sobre la barra, arrugado por el uso—. Dicen que han llegado a un acuerdo temporal para seguir negociando cómo dejar de matarse. Un avance.

—Sí —dijo Andrés—. Han descubierto la paz en diferido. Aunque parece un diferido de dos o tres mil años.

—En cualquier caso —añadí—, lo importante es que el comunicado lo redactaron con tipografía sostenible. Lo raro es que algunos políticos no pidan ahora un parón general por la paz en Gaza o que hagan huelga de hambre los presos de ETA.

El camarero sonrió sin alegría.

—Aquí la paz dura lo que una batería de móvil en un concierto.

El bar del tanatorio seguía siendo el único lugar de Madrid donde la actualidad parecía tener sentido. A la derecha, una viuda discutía con su cuñada sobre si el muerto «había tenido buena cara o simplemente mejor iluminación».

—En Bruselas han aprobado una directiva para regular el duelo ecológico— comenté, hojeando el periódico

Al fondo, unos chavales hablaban de unos vídeos de no sé qué red social, convencidos de que pronto los algoritmos escribirían los obituarios antes de que el fallecido dé alguna pista.

—La inteligencia artificial sabe hasta cuando te vas a morir —dijo uno.

—Sí, pero no sabe ni el motivo ni poner cañas —respondió Andrés—. Ahí sigue la frontera de la civilización. Además, qué haría ese tipo de ahí al fondo. Estoy convencido de que es un redactor de obituarios. Del ABC, por lo menos.

Pedimos dos vermús. El camarero los sirvió sin florituras, sin rodaja de naranja ni aceituna importada de Grecia. Solo líquido, hielo y uno poco de pena.

—En Bruselas han aprobado una directiva para regular el duelo ecológico —comenté, hojeando el periódico—. Ahora recomiendan ataúdes reciclables y velas LED para reducir emisiones.

—Perfecto —replicó Andrés—. Morir con huella de carbono cero. Eso sí que es irse limpio.

—Lo próximo será el “tanatorio vegano”: sin flores, sin cera, sin drama. Que no te extrañe que llenen el camposanto de placas solares. Incluso, sin muertos.

El camarero bufó.

—Mientras no quiten el vino, que hagan lo que quieran.

Afuera, anochecía con desgana. Un sol grisáceo buscaba refugio entre los cristales, iluminando las coronas de flores como si fueran carteles electorales agotados tras una campaña del CIS.

—¿Sabes qué me dijo ayer mi sobrino? —comentó Andrés—. Que el futuro está en el metaverso. Le dije que yo ya lo conozco: está lleno de muertos con wifi. De hecho, creo que muy pronto la realidad será metaverso y, el metaverso, el refugio al que huir de la realidad. Y los finados posarán para selfi.

Nos reímos. La risa en el bar del tanatorio siempre tiene un tono culpable, como si alguien tocase jazz durante una misa.

—Yo no sé qué pensar —dije—. El mundo se calienta, los políticos meditan, los ricos se van a Marte y nosotros seguimos aquí, entre croquetas y velas eléctricas.

—Hombre, peor sería estar en Marte y que te sirvan un gintonic sin hielo —replicó Andrés—.

El camarero intervino, secándose las manos con un trapo que ya no secaba de añejo que era.

—Los veo muy existenciales hoy. ¿Les traigo unas croquetas o prefieren enfrentarse a la realidad a pelo?

—Croquetas —contestamos al unísono.

Era la única decisión sensata del día. En la mesa de al lado, una mujer decía al teléfono:

—Sí, hija, ya sé que no se lleva morir un martes, pero no se puede elegir todo. Además, papá siempre fue de hacerlo todo entre semana.

El bar vibraba con esa mezcla de tragedia y costumbre tan española. Allí nadie dramatizaba demasiado; la muerte, como el café, se servía amarga, pero corta.

—¿Sabes qué creo, Andrés? —le dije—. Que el bar del tanatorio es el único lugar donde la humanidad aún se comporta como tal. Sin postureo, sin filtros, sin hashtags de condolencias. Solo gente hablando, bebiendo y sobreviviendo.

—Y pagando en efectivo —añadió él, con tono solemne—, como Dios manda.

El camarero trajo las croquetas. Redondas, doradas, del tamaño exacto para quemarte la lengua y olvidar por un segundo los titulares del mundo. Además, no tenían ese velo de algo que llevan ahora por encima, en todos los restaurantes de la ciudad.

—Croquetas universales —dijo Andrés—. Igualdad real: aquí se las come el rico, el pobre y el difunto, si resucita a tiempo. Morirse es la única cosa que no distingue de clases. Y comer croquetas.

El camarero sonrió con esa risa seca de quien ha visto demasiados entierros y pocas revoluciones.

—Mientras no nos prohíban también elegir ataúdes…—dijo—.

Una pausa. Un silencio de esos que no incomodan, sino que abrazan. Andrés levantó el vaso.

—Brindemos —dijo—. Por los vivos que aún no lo saben y los muertos que se quieran levantar.

Brindamos. Afuera, un coche fúnebre arrancó con discreción, como quien sale de un bar sin pagar la cuenta. Y pensé que, al final, el bar del tanatorio no era un sitio triste, sino el último bastión de la sensatez. Mientras el mundo discutía en redes sobre quién tiene razón, allí, entre vasos de Duralex y olor a café rancio, la gente aún se entiende. Con palabras, con ironía y, sobre todo, con croquetas. Porque, como dice siempre Andrés, «la vida es breve, pero el bar del tanatorio está abierto toda la noche». Y mientras quede un bar abierto, la humanidad tendrá esperanza. ¿A quién le toca pagar? Los dos respondieron a la vez:

— A él.