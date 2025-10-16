Suscríbete a
EL BAR DEL TANATORIO

¿A quién le toca pagar?

Al fondo, unos chavales hablaban de unos vídeos de no sé qué red social, convencidos de que pronto los algoritmos escribirían los obituarios antes de que el fallecido dé alguna pista

Alfonso J. Ussía

Era un poco tarde cuando llegué al Tanata. Andrés removía su café con una cucharilla tan doblada que parecía la ideología de un socialista. Me espetó:

—¿Sabes lo que me gusta de este sitio? Que aquí nadie habla de futuro.

—Normal —contesté—. Aquí ... todo el mundo ya ha hecho testamento.

