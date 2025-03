Theodor Kallifatides, un griego en Suecia

Christo, protagonista de ‘Amor y morriña’, no tiene futuro en su país natal, Grecia, ni puede ahí cumplir sus sueños. Por eso no pierde la oportunidad de trasladarse a Estocolmo. Es lo que en buena medida le sucedió al autor, el griego Theodor Kallifatides ( ... Molaoi, 1938), quien en la década de los sesenta del pasado siglo —la misma en la que arranca la novela— emigra a Suecia, donde aprende el idioma con rapidez, se matricula en la Universidad, desempeña varios cometidos y comienza una carrera literaria que ha alcanzado el éxito, con títulos como ‘Otra vida por vivir’, 'El asedio de Troya’—sugerente relectura de la ‘lIíada’—, y ‘Lo pasado no es un sueño’.

La vida de un emigrante —asunto muy querido por Kallifatides— no es precisamente fácil. Christo ha conseguido una beca del gobierno sueco para estudiar historia de las ideas en la Universidad, pero tiene que sobrevivir malamente con trabajos precarios y abusivos: «Él era una mercancía [...]. Había días en los que no podía permitirse comer». NOVELA 'Amor y morriña' Autor Theodor Kallifatides

Editorial Galaxia Gutenberg

Año 2022

Páginas 224

Precio 22,50 euros Y, sobre todo, siente la soledad y el rechazo: «No importas nada. No vales nada. Además, ¿qué haces aquí?», y una gran añoranza de su terruño. Un día, conoce a Rania y se enamora perdidamente, pero ella está casada. Pese a la dureza de la emigración, hay esperanza, un luminoso mensaje de vitalismo Su consuelo es la lectura de los poemas de Cavafis y la tesis que está preparando sobre Aristóteles y la catarsis: «Purificarse. De todo. Del error y de los miedos, del deseo y la pasión, de las heridas que les había ocasionado a los demás y de las que se había ocasionado a sí mismo». No es, sin embargo, una obra que destile una cosmovisión pesimista, pese a que «su tierra, Grecia, era una tragedia». Con numerosas referencias a la mitología y la literatura helenas, que Kallifatides domina y admira, ‘en Amor y morriña’ hay esperanza, capacidad para superar las dificultades, un mensaje de vitalismo. Porque, además, «el ser humano nunca está solo. Está en su cultura». A Christo un amigo le recomienda que se quede en Suecia y le recuerda el lema que tenían: «No nos rendimos». Una novela luminosa.

