Sergio Sancho: «Creé Urvanity y CAN para encontrar a los artistas a los que no localizaba en otras ferias»

Sergio Sancho es director y creador de Urvanity, feria de arte contemporáneo de Madrid que lleva ocho años celebrándose y apostando por el arte más rompedor y urbano, que este 2024 se muda y se traslada desde el COAM a una carpa de 3.000 metros cuadrados en Matadero. Además, hace dos ediciones comenzó con CAN Art Ibiza un proyecto similar en las Islas Baleares que continúa consolidándose y creciendo.

¿Cómo empezó en el mundo del arte?

—Realmente caí en el mundo del arte. Estudié empresariales y me fui dedicando poco a poco a la rama de márketing, pero realmente de lo que trabajaba era de publicista. Una de las primeras agencias en las que trabajé era un sitio bastante interesante porque el espacio común era una galería de arte. Además, había diferentes despachos profesionales, lo que ahora es un 'coworking', con escultores, arquitectos, artistas... Ahí fue, en una exposición de Julio Falagán que se hizo en ese mismo lugar. Aquello conectó conmigo y fue ahí donde sentí un acercamiento al mundo del arte.

–Se vio tentado...

Compré mi primera obra y desde entonces todo fue en cadena. Empecé a investigar, a comprar más piezas, empecé a hacer seguimiento de artistas… Es verdad que ha habido un cierto paralelismo en lo mío con el desarrollo de las redes sociales y la digitalización. Los inicios de Facebook y más adelante el lanzamiento de Instagram, para mí fueron una parte que me hizo crecer. Poco a poco, iba descubriendo un artista, ese artista me llevaba a otro y ese llevaba al siguiente. Lógicamente, cada vez iba investigando más y visitaba más museos y galerías, pero el germen donde empezó todo fue en el coleccionismo, intentar conseguir artistas.

—¿Por qué el salto Urvanity?

— Nace justo de esa pasión. Cuando empezamos con esta empresa, hace ya ocho ediciones, el mercado que había en España no era el actual. Creo que este se ha abierto mucho más, antes era más reducido, incluso más estricto. A mí, lo que me pasaba es que la Semana del Arte era el momento grande. Pienso que todos los coleccionistas nos volcamos por completo en ello, pero el resto del año las personas no visitan ni una galería. Sin embargo, a las ferias sí que van. Pero creo que también es verdad que es aquí donde la gente se inicia. Es cierto que luego se mezclan los coleccionistas, las personas que habitualmente no compran arte o las que adquieren alguna obra para colocarlas en casa. Las ferias son un buen momento para todo eso. A mí me pasaba que iba a las ferias y no terminaba de encontrar el tipo de artistas que me gustaba, no conectaba.

–¿Esa es la filosofía de Urvanity, luego de CAN?

—Cuando surge Urvanity, desde los inicios, siempre hemos querido ser un proyecto diferente a lo que había en la Semana del Arte, hemos querido ser un contrapunto o al menos un complemento a lo que ya estaban programando. En algunos casos, incluso había proyectos que se montaban en base a las galerías que habían sido descartadas de ARCO. Esta feria era la que marcaba la corriente y, a partir de ahí, dependiendo de las galerías de mayor o menor rango y sus pretensiones, se iban generando otras citas, pero siempre como en una corriente muy clara. Yo no quería eso en Urvanity. Siempre hemos tratado de montar un proyecto completamente alternativo y distinto, con una identidad propia. Lo que siempre hemos buscado reflejar es que no, que no éramos, ni teníamos que ser, la competencia. En este sentido, posiblemente muchos de los artistas y de las galerías con las que trabajamos no tenían ni por qué estar en una feria estilo ARCOmadrid. El objetivo final era ser un proyecto completamente diferencial.

—Si tuviese que explicar en pocas palabras qué es Urvanity, ¿cómo lo definiría?

—Somos una feria de arte contemporáneo.

—¿Qué preocupa en la actualidad al mundo del arte?

—Creo que ha habido un 'boom' en el arte español por las subvenciones. Además, ha habido muchas colecciones de banca, colecciones privadas que de repente han impulsado mucho la compra de arte. Todo ese arte corporativo ha roto la baraja. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que actualmente este es un mercado que se está saneado y soy optimista en el sentido de que pienso que cada vez hay más jóvenes que se interesan por el mundo del arte y más personas que, en su pequeña escala, van adquiriendo piezas. Lo que sucede es que todo esto va a necesitar de tiempo. Todo este nuevo tejido de gente joven, poco a poco, va a terminar convirtiéndose en un entramado más grande y más amplio, con un poder adquisitivo mayor. El mercado puede haberse estrechado por todo este coleccionismo corporativo, pero sí que imagino, y para mí es un símbolo de salud, que cada vez hay más jóvenes interesados en el mundo del arte.

Postales de la feria de 2023. Sobre estas líneas lienzos de Paula Caballero y esculturas de Ela Fidalgo. Arriba varias obras en el estand de Yusto Giner. Urvanity

—¿Qué opina sobre las exposiciones inmersivas?

—En la actualidad, con redes sociales como Instragram, se h favorecido la multiplicación de este tipo de exposiciones. Creo que la persona que va a una exposición inmersiva, como las que se están dando en Matadero, va buscando un otro tipo de experiencia con le arte. Incluso, de cara a los niños, puede que ellos vivan este tipo de realidades de una forma diferente a la de un adulto y que conecten más fácilmente con el arte. Quizás personas que no tienen una conexión con el mundo del arte sí pueden sentirla con este tipo de exposiciones y, a partir de ahí, de repente empiezan a engancharse. Además, considero que el público que va a una exposición de esta naturaleza no es el mismo que va a ver una galería de arte o una exposición concreta. Son públicos distintos, es una oferta cultural más amplia. No creo que sea un problema ni que una cuestión sustituya a otra. Incluso, puede que esta sea la forma de llegar a enriquecer una oferta cultural para un público que a lo mejor de otra manera no iría a ver cultura.

—¿Cuál es su proceso para trabajar con artistas?

—Tenemos diferentes líneas de trabajo. En primer lugar, están las ferias, Urvanity o CAN Ibiza. En ellas trabajamos directamente con las galerías y los artistas. Lo que sí que intentamos es hacer una selección de esos artistas y sus firmas para que vayan muy de la mano y de genere una propuesta artística más o menos unitaria.

—¿Los resultados de 2023 auguran buenas ediciones en 2024?

—Creo que el último año lo ha sido de trabajo duro, pero también de crecimiento y consolidación. Este 2024 en Madrid nos está dando pie a poder movernos a Matadero y seguir creciendo. Esta es la edición en la que hemos decidido dar un paso más allá y tratar de sentar los cimientos de lo que va a ser la feria para el siguiente lustro. Para nosotros es un momento importante para la definición de hacia dónde queremos ir. Lógicamente también está el proyecto de la feria de Ibiza que lanzamos hace dos años.

En conclusión, estos dos proyectos son en los que más energías invertimos. Hemos apostado por el crecimiento de la feria de Madrid y por consolidar la de Ibiza. Al final, son ferias que necesitan tiempo y, obviamente, hay que pensar y trabajar a largo plazo. Hay momentos en los que nos gustaría avanzar más rápido, pero para los proyectos que se hacen de año en año, los avances no son tan veloces como quisiéramos.

—¿Qué podemos esperar pues?

—Por un lado, está la próxima edición de Urvanity de marzo con su cambio en la localización, pues nos vamos a una carpa de 3.000 metros cuadrados en Matadero. Para nosotros, ahora mismo, no hay nada más importante que sacar adelante esta edición, con todos los movimientos que supone. Además, también queremos seguir empujando el proyecto de Ibiza por igual. Tiene que continuar consolidándose y creciendo.