'El señor Fox', de Joyce Carol Oates: el mal entre nosotros

El argumento de 'El señor Fox' gira en torno a un pederasta que almacena imágenes de menores y agrede sexualmente a algunas de las estudiantes de la elitista academia en la que trabaja.

Con semejantes mimbres, lo fácil hubiera sido escribir la historia ... de un monstruo, de un perturbado que aprovecha su capacidad de influencia sobre sus alumnas de doce años para hacer que se sientan atraídas por él y cometer estupro después de drogarlas con somníferos espolvoreados en tartaletas de fruta.

NOVELA 'El señor Fox' Autora Joyce Carol Oates

Editorial Alfaguara

Año 2025

Páginas 720

Precio 26,90 euros

Sin embargo, la última novela de la sempiterna candidata al Nobel Joyce Carol Oates amplía el foco y, en una interesante vuelta de tuerca, no se limita a mostrar la violencia de un pervertido, sino que trata de explicar cómo es posible su existencia en la sociedad.

Presente en otras obras de la autora como 'Zombi' o 'Carnicero', la indagación en lo perverso a través del realismo psicológico permite retratar a Fox, perfecto ejemplo de depredador sexual que combina sus repugnantes abusos —descritos con una quizá innecesaria explicitud— con un calculado control de su imagen pública. Como esos delincuentes de quienes, al ser descubiertos, los vecinos siempre dicen que sonreían en el ascensor, el personaje «irradia un aire de vigorosa energía y entusiasmo» con el que logra manipular a todos.

«Nunca hubo un tiempo que yo no estuviese enamorada del señor Fox» es, de hecho, la frase inicial y parte de la final de la novela. No solo seduce a las «gatitas», las estudiantes a las que termina violando en su despacho, sino que su carisma logra despertar la admiración del resto de alumnos, compañeros y padres.

Es precisamente en la representación de ese entorno, símbolo de la sociedad estadounidense sobre la que pretende reflexionar Oates, donde más altura alcanza la novela. Las diferencias de clase, el rencor social, el exacerbado individualismo, las elites educativas, la exigencia del sistema de enseñanza, la hipócrita importancia de las apariencias y la ausencia de un sentido real de comunidad suponen un contexto perfecto para consentir y esconder acciones como las de Fox.

Cuando un violento suceso saca a la luz lo ocurrido y desencadena una serie de trágicos acontecimientos, a muchos, incapaces de saber cómo reaccionar ante el mal, les cuesta creer que entre ellos habitaba un ser abominable.

Compuesta por un complejo y fragmentario andamiaje narrativo que permite ofrecer perspectivas de diversos personajes —incluidos, claro está, el abusador y las víctimas— y que va adquiriendo en su desarrollo una estructura detectivesca que concluye con un sorprendente epílogo metatextual, la lectura de 'El señor Fox' transmite la sensación de desesperanza y podredumbre moral propia de las buenas novelas negras, en las que puede que se resuelva el caso misterioso pero no la violencia estructural que lo provoca.

Pese a cierta morosidad en el ritmo, a veces lastrado por detalles menores o redundantes —como las obvias menciones a 'Lolita'—, la novela, espléndida, confirma la vigencia de una autora que, con casi noventa años, sigue siendo una voz imprescindible de la literatura contemporánea.