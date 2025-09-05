Suscríbete a
Todos los secretos del regreso de Alatriste

ABC Cultural se reencuentra con sus lectores con un número especial dedicado al gran y ya mítico personaje creado por Arturo Pérez-Reverte. Conversamos con el editor Enrique Murillo y adelantamos lo que nos espera en la 'rentrèe' artística

ABC Cultural vuelve con bríos renovados y se reencuentra con sus lectores para que cada semana no se pierdan nada y puedan disfrutar de lo mejor en el ámbito de la cultura. Y lo hacemos a lo grande con un gran número especial sobre el ... regreso de Alatriste, catorce años después de su primera aparición. Ofrecemos la crítica de 'Misión en París', la última entrega de la serie, y varios artículos en los que se desvelan todos los secretos del célebre y querido capitán creado por Arturo Pérez-Reverte. y que se ha convertido en el último mito de la literatura española y cambió nuestra mirada sobre el Siglo de Oro.

