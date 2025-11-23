La Rinconada, premio de 'España Creativa' por el congreso de Periodismo Cultural dedicado a Chaves Nogales

La localidad sevillana de La Rinconada ha sido reconocida con el Primer Accésit en la Copa España Creativa 2025 por su proyecto 'Congreso Nacional de Periodismo Cultural Homenaje a Manuel Chaves Nogales 2025', en la categoría de Creatividad e Innovación Cultural-Artística. El premio ... fue recogido por la teniente de alcalde delegada de Hacienda y Cultura, Raquel Vega.

El congreso, celebrado el pasado 6 y 7 de noviembre, estuvo organizado por el Ayuntamiento de La Rinconada, en colaboración con Diputación de Sevilla, la Asociación de la Prensa de Sevilla y la Asociación de Periodistas Culturales 'José María Bernáldez. Estuvo dirigido por los escritores Eva Díaz Pérez y Salvador Gutiérrez Solís, quien comentó en la inauguración que, « participan en este congreso grandes nombres del periodismo cultural de las últimas décadas y, sobre todo, queremos adentrarnos en la situación en la que se encuentra ahora el periodismo cultural y qué retos y qué formas de entenderlo».

Entre los participantes nombres como, Carlos del Amor, Basilio Baltasar, Fernando Navarro, María Jesús Espinosa de los Monteros, Karina Sainz Borgo, Jesús Marchamalo, Mercedes de Pablos, Amalia Bulnes, Marta Carrasco, Guillermo Busutil, Winston Manrique, María Iglesias, David Felipe Arranz, Joaquín Pérez Azaústre, Manolo Pedraz, Anna María Iglesias o Jesús Vigorra que hizo la ponencia final.

Desde hace más de una década, España Creativa impulsa la creatividad, la innovación y la cultura como motores de desarrollo sostenible, articulando una cooperación pionera entre administraciones, empresas, universidades y ciudadanía a través de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España.

La Copa España Creativa es el máximo reconocimiento anual a los proyectos que mejor integran creatividad, cultura, innovación y sostenibilidad para generar impacto positivo en sus territorios.

Tras recibir este galardón el ayuntamiento de la Rinconada se convierte en miembro nato de la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España. El congreso se enmarcaba también en el programa municipal 'Estación de las Letras', que ya fue galardonado con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2025.