La Rinconada, premio de 'España Creativa' por el congreso de Periodismo Cultural dedicado a Chaves Nogales

El evento consigue un accésit nacional en la categoría de Creatividad e Innovación Cultural-Artística

Inauguración del Congreso de Periodismo Cultural homenaje a Chaves Nogales celebrado los días 6 y 7 de noviembre y ahora premiado
Inauguración del Congreso de Periodismo Cultural homenaje a Chaves Nogales celebrado los días 6 y 7 de noviembre y ahora premiado
S.C.

Sevilla

La localidad sevillana de La Rinconada ha sido reconocida con el Primer Accésit en la Copa España Creativa 2025 por su proyecto 'Congreso Nacional de Periodismo Cultural Homenaje a Manuel Chaves Nogales 2025', en la categoría de Creatividad e Innovación Cultural-Artística. El premio ... fue recogido por la teniente de alcalde delegada de Hacienda y Cultura, Raquel Vega.

