El retrato incompleto de Clara Campoamor

Se inauguró el viernes pasado la exposición 'Clara Campoamor Rodríguez, mujer y ciudadana, 1888-1972', que arroja luz sobre algunos aspectos de su biografía, pero omite detallar el origen de su exilio, que no es otro que el terror de retaguardia en la zona republicana, ... al que la sufragista dedicó todo un libro. Precisamente, este episodio de la vida de Campoamor ha dado lugar a un notable patinazo de Elvira Lindo, Presidenta del Real Patronato de la Biblioteca Nacional, que en el catálogo de la exposición nos asegura que Clara tomó «el camino del exilio al estallar la guerra y allí, en tierra suiza, escribió 'Mi pecado mortal. El voto femenino y yo'». No, esa obra se publicó en Madrid en junio de 1936.

Busto de Clara Campoamor realizado por Marina Núñez ABC

El libro que Clara compuso en el exilio fue 'La révolution espagnole vue par une républicaine', testimonio sobre los meses que siguieron a la victoria del Frente Popular, el inicio de la guerra, y el terror de retaguardia, que incluía un demoledor análisis del proceso de autodestrucción política del proyecto republicano y de los orígenes de la Guerra Civil, que la benemérita Editorial Renacimiento ha reeditado hasta en seis ocasiones entre 2005 y 2018, con largas introducciones plagadas de datos nuevos o renovados sobre su autora, lo que no ha impedido que dicho trabajo haya sido ignorado por los autores del catálogo, exceptuando a Mónica Moreno Seco

Anarquía

Por ejemplo, en la referida edición de 2018 se reproduce, asignatura por asignatura, la trayectoria académica de nuestra sufragista, dato que bien merecía alguna referencia por parte de quienes hablan, tratan detalladamente de su formación…

Campoamor se exilia porque teme ser asesinada por algún «incontrolado». De hecho, Clara Campoamor huye de la zona republicana porque teme ser asesinada por algún epígono de Margarita Nelken, quien desde las páginas de 'Claridad' pedía la muerte para «el enemigo emboscado», para todos los fascistas, se hubieran sublevado o no, e invitaba a asesinar a las mujeres de los fascistas, a las «hembras de los señoritos».

La misma Campoamor nos aclara las razones de su primer exilio en 'La revolución española vista por una republicana' (uso la traducción publicada por Renacimiento): «La anarquía que reinaba en la capital ante la impotencia del gobierno y la absoluta falta de seguridad personal, incluso para los liberales –o quizás sobre todo para ellos– me impusieron esa prudente medida… Si la gran simpatía que uno siente siempre por quienes se defienden puede ir hasta explicar los errores populares, se niega en llegar hasta el sacrificio oscuro e inútil de la propia vida. Se sabe también que los autores de los excesos, o los que han tolerado que se cometan, siempre encuentran excusas, aunque sólo consistan en pretender que hay que juzgar las revoluciones en su conjunto y no en sus detalles, por elocuentes que sean. ¡Y yo no quería ser uno de esos detalles sacrificados inútilmente!»

Mientras que hay alguna foto de exiliadas españolas, no hay una sola foto del barco 'Baden' en el que Campoamor dejó Alicante, el 17 de agosto de 1936, a pesar de que las publicara el investigador David Rubio de Antón en su 'Alicantepedia'.

Otro ejemplo de inconsistencia es que Asunción Bernáldez publique un excelente trabajo, 'Clara Campoamor, periodista y escritora', en el que se ignora un artículo como 'Clara Campoamor, periodista', publicado en 'Voz y Letra', aquella gran revista dirigida por Pablo Jauralde, trabajo difícil de ignorar, dado que, aparte de estar referenciado en 'Dialnet', ABC se hizo eco de su publicación.

Huye de la zona republicana porque teme ser asesinada por algún epígono de Margarita Nelken

Es una exposición que se abre con un retraso de varios meses, debido a las vicisitudes de la propia organización –hubo un cambio de comisarias– así como por las circunstancias propias de los años del Covid, que han perturbado todas las dimensiones de nuestras vidas.

Para el visitante, resulta sorprendente comprobar la ausencia de Clara Campoamor en las primeras salas de la exposición. La organización ha considerado útil dedicar mucho espacio a la contextualización del personaje, criterio perfectamente defendible por su carácter pedagógico, pero que quizá desconcierte a una parte del público.

Objetos

No obstante, para los que somos fans de Clara Campoamor, resulta maravilloso poder ver algunos de los documentos originales y otros objetos que se exhiben. ¡Qué maravillosa selección! El libro de actas de la Academia de Jurisprudencia, los originales de los expedientes que le incoaron los sicofantes del franquismo, primeras ediciones de sus obras, el reglamento de la Cuna y el Madrinazgo del Niño y fotos, muchas fotos… Qué afortunados son aquellos que han podido trabajar en esa exposición o colaborar en alguno de sus aspectos, ¡qué privilegio y qué oportunidad! Además de resolver la logística de la exposición, la organización ha publicado un precioso catálogo con muchas imágenes y algunos textos particularmente valiosos, pero, incomprensiblemente, en un trabajo de esa enjundia no hay índice onomástico ni bibliografía, así que a menos de ir leyendo una tras otra las notas de los autores, no sabemos qué obras han consultado o no.

Vista de una de las salas de la exposición con su despacho ABC

El catálogo empieza, como suele suceder en estos casos, con los inevitables textos escritos o firmados por las autoridades de turno, incluido el aludido texto de Lindo. Se echa de menos una introducción de verdad que presente a los distintos autores de esa obra colectiva, empastando sus voces, cuente algo de las elecciones realizadas por la organización y destaque un punto fundamental: la ausencia de datos sobre Clara Campoamor intramuros al haber desaparecido al alimón del interminable exilio al que la condenaron los franquistas, papeles entre los que se encontrarían sus manuscritos, su correspondencia y las memorias que ella misma confesó estar escribiendo…

Lo mejor del catálogo es sin duda la parte gráfica, a la que no ha debido ser ajena Almudena Cruz Yábar, quien ya apuntaba maneras comisariando Gregorio Prieto y la fotografía y que también publica un excelente artículo sobre la propaganda y la fotografía en las elecciones de 1933, las primeras en las que las mujeres pudieron votar.

Para los que somos fans, resulta maravilloso poder ver documentos originales

Los organizadores de la exposición han acertado al ahondar en los fondos gráficos de la Administración, en particular el del fotógrafo Alfonso, amigo y compañero de trabajo de Clara desde al menos los tiempos del diario 'Hoy', y quizá antes, así como en la extraordinaria colección Santos Yubero.

También, sobre el catálogo, hay que destacar la importantísima contribución de Beatriz Ledesma, máxima experta en el periodo argentino de Clara y en su producción literaria, que ahonda en la relación de Campoamor con su gran amiga Emina Pietranera y desvela algo completamente nuevo: que Clara convivió algún tiempo con Emina, de la que fue heredera universal.

Testimonio fascinante

No se entiende bien por qué si nos hablan del exilio argentino, no se habla también del exilio en Suiza del que se han publicado algunos datos más, desde al menos 2018. También resulta muy interesante la contribución de Lucía Ruano Rodríguez, que recupera y traduce a nuestro idioma un testimonio fascinante de Marcelle Kraemer-Bach sobre los primeros años de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, organización fundada por Marcelle, Clara y otras mujeres juristas.

La exposición y el catálogo sin duda representan un éxito de organización, y también una oportunidad perdida de normalizar el conocimiento del pasado, de todo el pasado, no sólo del que sirve al postureo ministerial. Que de postureo a impostura, sólo median unas letras.