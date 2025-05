Eurovisión dejó de ser, hace ya demasiado tiempo, un festival donde la música era lo relevante. Eso, suponiendo que alguna vez lo fuera (para mí siempre fue el truco mnemotécnico mediante el cual recordar las capitales de los países participantes). La emotividad exacerbada, convenientemente ... explotada por motivos ideológicos y políticos, actúa de acicate, parece, en determinados cerebros y hace que sientan una irremediable necesidad de admiración y devoción por determinadas canciones y no otras. Independientemente de su calidad musical, por supuesto.

Se sienten activos en su militancia, desde la confortable sala de estar de su hogar, moviendo únicamente el pulgar y sintiendo la íntima satisfacción de estar siendo determinante en el devenir histórico de la UE.

Así, por ejemplo, si usted era muy feminista en 2022, lo muy empoderador y apropiado, admirable, era que Rigoberta Bandini cantara preguntándose por qué dan miedo las tetas (con una recatada banda color carne cubriendo las suyas) pero cosificador y muy machista, inaceptable, que Chanel moviese el cucu a ritmo de ‘SloMo’. El televoto, ese invento democratizador del criterio musical por el cual España acabó enviando al festival en 2008 al Chikilicuatre, demostró de manera fehaciente que, en cuanto la dejaban, España estaba, ora al chiste, ora al drama.

Luego pasa que gana Rosa el primer OT y no Chenoa, que era demasiado segura de sí misma

Por la misma razón por la que gana ‘Master Chef’ el aspirante a cocinero que más llora por el padre muerto y no el que clava el punto del solomillo Wellington, en Eurovisión tiene más opciones de ganar la nación recientemente invadida o la más vilipendiada internacionalmente. Hay quien lee el televoto masivo a Israel como un castigo a Pedro Sánchez y quien lo interpreta como un apoyo a Israel frente al antisemitismo desprejuiciado.

Me pregunto si un festival de música es el marco apropiado para ello y si es eficaz como tal. ¿No están para eso las urnas? ¿Qué favor se hace a los artistas? ¿Para qué sirve Eurovisión? Porque si de lo que se trata es de exhibir nuestra ideología, tal como parece pensar RTVE al exhibir un mensaje (deficientemente redactado, todo sea dicho) para expresar su rechazo a la participación de Israel, por motivos que no tienen nada que ver con la razón de ser del musical, quizá habría que reformular el propio evento.

Así, los espectadores podrían puntuar desde sus casas con mayor generosidad, por ejemplo, a aquel país con el que simpatizan por la razón que sea (conflictos, desastres naturales, afectos personales, dramas) y penalizar a los que detestan (por ideología, políticas, fobias históricas). La música, directamente, sería un subterfugio apenas disimulado. O sea, como ahora pero sin complejos. Algo así como un simulacro de la fiesta de la democracia con un chin del día del Orgullo.

A mí, que para determinadas cosas soy (y me pongo) un poco cartesiana, me parece que, de desaparecer la música como elemento determinante para articular, no se justifica la existencia del propio certamen. Si a ustedes, es un poner, no les interesa la música, no sería este su festival. Si lo que les interesa es la política, podrían ejercer su derecho a voto en el momento indicado. Y si es la ideología, podrían perfectamente actuar en consecuencia. Pero si es la música, es la música.

Que luego pasa que gana Rosa el primer OT porque iba en furgoneta a cantar por los pueblos (y no Chenoa, que era demasiado segura de sí misma y no lloriqueaba, la pobre). Eso sí, fue a Eurovisión, quedó séptima y ardieron los medidores de audiencia.

Que a lo mejor soy yo y no España…