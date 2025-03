Rachel Cusk, madre mía

Rachel Cusk (Toronto 1976) era novelista bien considerada hasta que descubrió que era aún mejor personaje. Así, en los últimos años, revolucionó a la supuestamente novedosa (pero no) Literatura del Yo con una admirable trilogía: ‘A contraluz’, ‘Tránsito’ y ‘Prestigio’. Antes, Cusk ya ... se había arriesgado —y arriesgado mucho— con tres ‘memoirs’ turbulentas. De adelante hacia atrás, fueron ‘Despojos: Sobre el matrimonio y la separación’ (2012) y, a mitad de camino, ‘The Last Supper: A Holiday in Italy’ (2009) narrando unas muy laboriosas vacaciones en familia.

Y en el principio, se hizo y se dio luz y sombra a ‘Un trabajo para toda la vida’. Ahora y después, son muchos los libros que dicen haber vivido lo mismo y lo cuentan. Pero Cusk —poniendo vida a la obra— vivió para contarlo antes. Semejante sincera auto-exposición hizo a Cusk carne de tertulias y tabloides. Hasta se pidió que se la condenase a no ver nunca a sus hijos. Y Cusk sucumbió a «muerte creativa» resucitando como meta-personaje de sí misma.

NOVELA 'Un trabajo para toda la vida' Autora Rachel Cusk

Editorial Libros del Asteroide

Año 2023

Páginas 224

Precio 18,95 euros

Antes, aquí, Cusk se encuentra hundida en la «extraña experiencia de la maternidad» junto a criaturas insomnes a las que no se entiende y que no la entienden y rodeada por otras madres a las que no comprende ni le interesa comprender. «Cuidar hijos es una ocupación de bajo estatus. Es solitario, frecuentemente aburrido, inexorablemente demandante y agotador. Erosiona tu autoestima y tu membresía al mundo adulto», avisa Cusk. Y he aquí un libro gracioso y terrible —con momentos que evocan a Nora Ephron o a Fran Lebowitz— pero con apreciable cuota de dolor y desesperación que, en más de una página, producen casi insoportables ganas de salir corriendo: abandonar a Cusk como si fuese loca de ático o desequilibrada de ‘vernissage’ que no deja de explicar que «para ser yo tengo que dejar que la niña llore... El éxito de la una es el fracaso de la otra».

Relectura de clásicos

Y hay algo de solemne exageración en el asunto. Y queda claro que Cusk sufre en contexto social y económico más bien privilegiado. Es decir, Cusk tiene medios y tiempo para encontrar consuelo en la relectura de clásicos de Wharton, Flaubert, Lawrence y Charlotte Brontë y así —mientras no puede escribir— saber que lo que ella siente y experimenta fue digno de figurar en obras maestras. Algo es algo, aunque no llegue a ser ese poema de Coleridge que le demuestra que hay vida más allá de pañales y biberones. Y, también, de «este modesto acercamiento al tema de la maternidad, escrito al calor de su temática» firmado por alguien quien —y esto es un tanto incomprensible de parte de una escritora tan imaginativa— no parecía sospechar lo que, desde lo más dentro suyo, se le venía encima.