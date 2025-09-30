Puntos de encuentro en 'Aberto Galicia'

En Galicia, en septiembre, las galerías, los museos y las agendas culturales reubican sus programas expositivos para inaugurar al unísono la temporada. Cada espacio, con su propuesta: su artista o artistas. Y cada vez más sedes y patrocinadores se añaden al evento para ... colaborar en esta fiesta que abre las ventanas de los espacios que en agosto cierran sus puertas, con suerte, para descansar.

Contemporánea, la asociación de galerías de arte contemporáneo de Galicia, proyecta anualmente este encuentro que marca el comienzo conjunto de manera más vigorosa que si fuera por separado. Las diez galerías implicadas son: Luisa Pita,Dupla, Metro, Trinta, Nordés, Vilaseco, PM8, Moret Art, Marisa Marimón y Néboa. Vigo, Orense, Lugo, Santiago de Compostela y Coruña.

Las galeristas, siempre por delante en lo referente a la promoción, pasión y disfrute del arte contemporáneo (en Galicia y en España, y en el mundo en general), diseñan la sexta edición de Aberto Galicia con una nueva colaboración, el proyecto 'Territorio Contemporánea 2025' en el Centro Obra Social Abanca (Santiago de Compostela). Se trata de un espacio abierto a las firmas representadas en el que nos encontraremos una exposición comisariada por Diego Cascón.

La sede cuenta con una doble propuesta: por un lado, una selección de obra de los artistas que forman parte de esta edición de Aberto. Por otro, la muestra combina obras del fondo artístico de las galerías con obras pertenecientes a la Colección Abanca y colecciones privadas con nombres como Helena Almeida, Barceló o Marc Chagall.

Detale de 'Vicente Blanco_Entre as sombras voltarei acompañado', de Vicente Blanco (Néboa) ABC

Este 'gallery weekend' deja propuestas muy variadas, tan variadas como lo son las galerías durante todo el año. 'Love is pop', de Salustiano, representado por la galería Luisa Pita; 'Patria unifamiliar', de Alberto Ardid en Trinta; 'Para un cuerpo…', de Martha Araújo en PM8; 'Entre las sombras volveré acompañado', de Vicente Blanco en Néboa; 'El pico, la falda y el pie', de Regina Giménez, en la galería Vilaseco... Por nombrar algunas de las participantes.

En esta última, Regina Giménez plantea (como viene siendo habitual en su trabajo) una suerte de mirada puzzle o juego de piezas que quedan a disposición del espectador para encontrarles una forma en su imaginario. Ello a través de soportes que dejan ver la huella de su anterior utilidad, 'collages', pinturas sobre portadas de libros, fieltros del tórculo de grabado, o una composición en la pared realizada con herramientas recolectadas en talleres de artistas.

Vicente Blanco, por su parte, presenta en la galería lucense una serie de pinturas y relieves en cerámica con rostros y manos unidos por cuerdas (grosso modo). Y dibujos, los cuales destacaría vivamente entre las obras de arte de esta edición de Aberto'25. Porque los dibujos de Blanco sostienen en la representación del cuerpo humano toda la historia del hombre anónimo. Todo llama la atención en ellos: Los trazos, la figuración y el embelesamiento único del lápiz encontrando en el soporte espacios y formas sin apenas desgastarse.

Cerámica de Pablo Barreiro en Nordés ABC

En tercer lugar, traemos a esta selección la mirada resuelta de las cerámicas de Pablo Barreiro en la muestra de la galería Nordés bajo el título 'Un gesto anterior'. La arquitectura atraviesa sus instalaciones y sus módulos austeros como una lanza.

En definitiva, Aberto'25 es una iniciativa vital, un recorrido enérgico que nos recuerda el trabajo (el esfuerzo en ocasiones) de las galeristas para proponer y sostener el arte contemporáneo en Galicia.