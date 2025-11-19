'Proyectar un planeta negro' en el MACBA: ¡Porque esto es (Pan)África!

Elvira D. Ose ha construido en el MACBA un programa que se reconoce por su coherencia, su densidad política y su manera de situar el arte contemporáneo en diálogo con los relatos históricos que lo atraviesan.

Con 'Proyectar un planeta negro', la directora ... reafirma esta línea y la lleva a su escala más ambiciosa hasta el momento: una exposición de alcance internacional, coproducida junto al Art Institute of Chicago, el Barbican de Londres y el Kanal C. Pompidou de Bruselas, que coloca a Barcelona en la cartografía global del pensamiento panafricano.

La muestra, comisariada por Dyangani Ose junto a Antawan I. Byrd, Adom Getachew y Matthew S. Witkovsky, propone un recorrido coral por más de un siglo de producción artística, política y cultural inspirada en el panafricanismo. Con más de quinientas piezas procedentes de África, Europa y las Américas, se presenta como una constelación de documentos, películas, objetos, obras visuales y sonoras que cuestionan la linealidad de la Historia y la noción misma de soberanía.

Salir abrumado

Una exposición de gran densidad: la cantidad de materiales, nombres y datos que la componen genera una experiencia de sobreinformación que, lejos de ser un obstáculo, actúa como metáfora de la multiplicidad de voces que el proyecto celebra. El visitante sale abrumado, sí, pero también consciente de la magnitud intelectual y emocional del universo panafricano que se despliega ante sus ojos.

El planteamiento curatorial desmonta la visión reductora de un panafricanismo monolítico para reivindicar su carácter plural, especulativo y en permanente construcción.

Ampliando el espectro cromático. en las imágenes, distintas aportaciones de la colectiva 'Proyectar un planeta negro' en el MACBA MACBA

Panáfrica no es un territorio geográfico, sino un imaginario político, una forma de conocimiento que atraviesa el arte, la literatura y la vida cotidiana. De ahí que el recorrido se organice en ámbitos temáticos como 'Banderas sin territorio', 'Garveyismo', 'Négritude', 'Quilombismo', 'Agitación'... Todos ellos más próximos a ideas que a cronologías. Cada uno despliega una lectura distinta sobre cómo las comunidades afrodescendientes han articulado su pertenencia, su memoria y su deseo de emancipación.

En el caso del MACBA, la exposición adquiere una dimensión singular al conectar el pensamiento panafricano con la historia local. Dyangani Ose ha insistido en situar Barcelona como un escenario clave para entender los vínculos entre antifascismo, anticolonialismo y luchas por los derechos civiles. La documentación reunida sobre la presencia de activistas negros en la ciudad durante la Guerra Civil, o sobre el eco de figuras como Langston Hughes o Paul Robeson, permite repensar la relación entre la modernidad española y las genealogías del internacionalismo negro.

Esta operación, intelectual y afectiva a la vez, convierte al museo en un espacio donde la Historia se reescribe desde el sur y las periferias, desbordando las fronteras habituales del canon. Entre las piezas que mejor sintetizan esa tensión entre lo universal y lo local destaca 'All my Life I Has to Fight' (2019), de Theaster Gates: una virgen negra que evoca la figura de la Moreneta y, al tiempo, el imaginario de la resistencia afroamericana.

'Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica' Colectiva. MACBA. Barcelona. Pl. dels Àngels, 1. Comisarios: Elvira D. Ose, Antawan I. Byrd, Adom Getachew y Matthew S. Witkovsky. Hasta el 6 de abril. Cuatro estrellas.

Resulta significativo que la exposición se inaugure al cumplirse treinta años del MACBA. La efeméride no se celebra con un gesto retrospectivo, sino con un ejercicio de proyección colectiva que condensa la identidad renovada de la institución: un museo abierto al debate, comprometido con su tiempo y dispuesto a participar en redes de colaboración global. 'Proyectar un planeta negro' es una exposición monumental en ambición y contenido, un ensayo epistemológico de una diáspora entendida como comunidad de futuro.