Suscríbete a
ABC Cultural

CRÍTICA DE:

'Proyectar un planeta negro' en el MACBA: ¡Porque esto es (Pan)África!

Barcelona

Panáfrica no es un territorio geográfico, sino un imaginario político, incluso múltiple y en contradicción. El MACBA lo mapea

Lea otros textos de esta crítico

Una de las propuestas de 'Proyectar un planeta negro'
Una de las propuestas de 'Proyectar un planeta negro' MACBA
Isabel Lázaro

Isabel Lázaro

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Elvira D. Ose ha construido en el MACBA un programa que se reconoce por su coherencia, su densidad política y su manera de situar el arte contemporáneo en diálogo con los relatos históricos que lo atraviesan.

Con 'Proyectar un planeta negro', la directora ... reafirma esta línea y la lleva a su escala más ambiciosa hasta el momento: una exposición de alcance internacional, coproducida junto al Art Institute of Chicago, el Barbican de Londres y el Kanal C. Pompidou de Bruselas, que coloca a Barcelona en la cartografía global del pensamiento panafricano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app