'La pregunta 7', de Richard Flanagan: su onda expansiva

Pequeño inmenso libro del autor australiano que trata de cómo recuperar el recuerdo de lo inolvidable personalmente, en persona

Richard Flanagan (Australia, 1961)
Rodrigo Fresán

«La obra es memoria» postuló Tennessee Williams. «El pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado», avisó William Faulkner. Y aquí y ahora, mirando atrás y por delante, Richard Flanagan (Australia, 1961) nos advierte en 'La pregunta 7' de que «el pasado había regresado, ... que al final siempre regresa» y que «quienes ven el pasado con mayor claridad siempre son quienes nunca lo vieron»; que «el pasado, entonces, era distinto del pasado ahora; estaba más lejos y resultaba más difícil encontrarlo; se alejaba más deprisa y estaba poco documentado en comparación con el presente; existía solo en archivos muy lejanos o, simplemente, no existía»; y que «al mismo tiempo, el pasado también estaba más presente» y, por lo tanto, «tengo que inventarme qué ha pasado, para retenernos un poco más».

